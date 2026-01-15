Abbey Road revive el pop clásico con la fiesta “Nos gustan los 80”

El pop y el electropop de los años 80 volverán a ser protagonistas este sábado 17 desde las 21:00, cuando Abbey Road (Juan B. Justo 620) reciba “Nos gustan los 80’”, una noche retro pensada para revivir los grandes clásicos de una década inolvidable.

La propuesta combina shows en vivo y pista de baile, con una selección musical a cargo del DJ Javier Mark, quien será el encargado de sostener el clima festivo con canciones que marcaron a toda una generación y siguen vigentes en la memoria colectiva.

El evento contará con las presentaciones de Star – Erasure Experience y The Boys – Pet Shop Boys Experience, dos proyectos tributo que recrean con fidelidad la música, la estética y el espíritu de los legendarios dúos británicos, referentes fundamentales del electropop ochentoso.

Star – Erasure Experience nació en 2011 impulsado por la pasión de sus integrantes por el tecnopop. El proyecto está integrado por Richard Lerin en teclados y programaciones y Wilfredo Parra Velásquez en voz. Reconocido incluso por Andy Bell durante su visita a la Argentina, el grupo se consolidó como uno de los tributos más importantes del continente, con un show bailable que recorre clásicos como “Oh l’amour”, “A little respect” y “Sometimes”.

Por su parte, The Boys – Pet Shop Boys Experience es un dúo formado en Buenos Aires en 2019, integrado por Wilfredo Parra en voz y Richard Undertecno en teclados y programaciones. El proyecto rinde homenaje al dúo pop británico más exitoso de todos los tiempos, respetando los arreglos musicales, la puesta en escena y la impronta conceptual que caracteriza a los Pet Shop Boys, con himnos como “West end girls”, “It’s a sin” y “Always on my mind”.

Tras los shows en vivo, la noche continuará con pista abierta y una cuidada selección de clásicos ochentosos para seguir bailando y celebrando una época donde la música, la moda y la noche marcaban tendencia. “Nos gustan los 80’” se presenta como una cita imperdible para los nostálgicos y para quienes deseen reencontrarse con el sonido que definió a toda una generación.