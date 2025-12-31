Abbey Road abre el 2026 con “Vuelta a los 90’s: Latin Fest”

Abbey Road (Juan B. Justo 620) dará inicio al 2026 con “Vuelta a los 90’s: Latin Fest”, un evento que se realizará el 3 de enero a las 21:00 en Juan B. Justo 620. La propuesta invita a revivir la era dorada del pop latino con una noche dedicada a los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

El encuentro contará con la participación de Jaleo, que celebra sus 10 años de trayectoria con su reconocido tributo a Ricky Martin, y Delirio, el tributo a Luis Miguel liderado por Luis Daniel. La velada se completará con una selección de clásicos bailables de la década, a cargo del DJ Yami Moreno, garantizando una noche cargada de energía, nostalgia y baile.

Jaleo nació en Mar del Plata el 15 de noviembre de 2015 por iniciativa del bajista Nicolás Trafi. La banda debutó el 14 de febrero de 2016 en Mont Lautrec Mar del Plata, con una respuesta del público que impulsó la continuidad del proyecto. Su crecimiento y presencia en redes sociales les valió el reconocimiento de músicos que integraron la banda de Ricky Martin, como Gustavo “Caluga” Escobar y el bajista argentino Pablo Della Bella.

La formación actual de Jaleo está integrada por Lucas Ienzi (voz), Nicolás Trafi (bajo), Santiago Marcovechio (batería), Manuel García (teclados) y Nano Jorge (guitarra).