Abad entró en la cuenta regresiva en el radicalismo bonaerense

“Estamos trabajando para poder lograr una lista de unidad. Hoy en los problemas y agenda de la gente no está la interna radical. No lograr una lista de Unidad sería un empujón más para terminar de matar al partido”, aseguraron desde el Foro de Intendentes Radicales.

En ese marco, el Intendente de Tandil, Miguel Lunghi deslizó una sútil crítica a la conducción partidaria: “Tenemos que recuperar la Unión Cívica Radical de la mano de los Intendentes que están en actividad todos los días en la calle, escuchando a los vecinos, atendiendo necesidades, gestionando y trabajando” dijo.

Le marcaron la cancha a Maximiliano Abad y fijaron condiciones con una línea de conducción política, que se debe encolumnar a través de una lista única, para evitar una interna que consideran innecesaria.

El senador nacional persiste en celebrar una interna, en la cual ya no le quedan aliados en función de haber persistido en decisiones en las cuales postergó a la UCR para lograr beneficios personales y políticos para su círculo familiar. A través de la rosca política achicó al partido, permitiendo que desde 1983 la UCR no contara con un candidato a intendente en Mar del Plata. En 2023 quedó clara la decadencia que representa Abad en su propio territorio.

Le imputan haber celebrado acuerdos absolutamente adversos. Se advierte en el escaso posicionamiento radical en la Provincia de Buenos Aires, tras sus dos mandatos. Los acuerdos con el PRO fundamentalmente en el caso de General Pueyrredon donde su lista perdió la Juventud Radical.

Debió cerrar (caso único en todo el país) la sede histórica en calle San Martín y no haber sostenido candidatos ni a la intendencia de Mar del Plata ni a la gobernación bonaerense, pese a ser el presidente de la UCR . Hoy sólo le responden 2 de los 25 intendentes radicales y la insistencia de la celebración de una interna entra en la consideración del absurdo.

En el marco de la reunión, los intendentes entregaron a la Comisión Directiva del Comité el acta con los puntos acordados en el último Foro de Magdalena, en la que proponen:

Conformar una lista única que represente los valores de la Unión Cívica Radical Poner el foco de la nueva Comisión en la territorialidad y defender la autonomía y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Representar a la Unión Cívica Radical desde el Comité Provincia con una posición moderada en el centro del espectro de posiciones ideológicas. Constituir al Foro de Intendentes como Órgano Consultivo de la estrategia para las alianzas partidarias. Acordar la obligatoriedad de pertenencia de los legisladores a las secciones electorales.

Integrantes del Foro de Intendentes de la UCR mantuvieron este martes una extensa reunión con el Presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, donde le insistieron con el reclamo de evitar las internas partidarias y consensuar una lista de unidad encabezada por una figura de peso territorial.

Durante el encuentro, los mandatarios comunales hicieron un recorrido por el devenir del partido en la Provincia durante los últimos años, y acordaron “asumir el compromiso de fortalecer la unidad del radicalismo bonaerense desde los territorios” indicaron desde la mesa que reúne a más de 25 jefes comunales boina blanca.

El cónclave se produjo a pocos días del último foro de intendentes en Magdalena, donde los alcaldes decidieron meterse de lleno en las discusión partidaria y hacer valer una postura común para transmitir al resto de los actores bonaerenses del centenario partido.

El pedido de unidad de los intendentes de la UCR para evitar desangrarse en una interna

El Presidente del Foro, Maximiliano Suescun, consideró que el radicalismo “no debe perder nunca su gen democrático y dialoguista para ser una alternativa de gobierno moderada, constructiva y seria. Hoy hubo una expresión unánime en el deseo de poder encontrar una síntesis de unidad en el partido” señaló el Jefe Comunal de Rauch.

La postura también es compartida desde sectores más cercanos a Facundo Manes, donde prima una lectura del escenario político del radicalismo aún pese al pedido de renovación y vuelta a los principios fundacionales del partido.

Aunque no hay nombres confirmados, el oficialismo de Abad impulsa la figura del exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, como un posible candidato como titular del Comité.

La necesidad de unidad también es compartida desde el possismo. Una fuente del sector referenciado en el ex intendente de San Isidro indicó a Infocielo que los jefes comunales

