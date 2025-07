Abad en la UCR con la onda Riquelme en Boca: Libertad de acción

El senador nacional nominado por Patricia Bullrich acompaña la gestión del ídolo de Boca como presidente del club. Abad ya ha logrado como presidente de la UCR diluir el único partido político con la historia más rica y tradicional de la Provincia de Buenos Aires. La abandonó para sumarse al vidalismo, frecuentar e intimar en el trato político con Manuel Mosca, el as de espadas que manejó Mariu durante su gobernación.

Después de militar con Gribaudo en Boca, Maxi rotó y apareció aliado con Juan Román, que hoy sufre y padece en la presidencia, cuando en realidad todos lo extrañan pero por sus valoradas dotes como excelso 10 de Boca Juniors. Ahora como un pase de magia, trasciende que Abad que tras arruinar a la UCR, inicia una tendencia de una tercera posición, para abrigar sus cuadros políticos en cargos y/o en funciones junto al PRO y LLA. En la práctica es pretender seguir utilizando el sello, cuando ya no le han dado cabida entre macristas y mileístas. No tiene votos, empáticamente no deslumbra y ha sembrado acuerdos que exceden la estructura orgánica a través de la rosca política.

En las próximas horas se avecina algunas definiciones en la conducción “de contingencia” de la Unión Cívica Radical sobre un abanico de opciones que va desde concurrir con la histórica lista 3 (sólo con el escudo partidario), una alianza de centro moderado o la denominada “libertad de acción” (incorporar candidatos a la lista de La Libertad Avanza).

Desde la comisión directiva de la Unión Cívica Radical, a cargo de Miguel Fernández o desde la convención, coordinada por Pablo Domenichin, ya han tomado nota tras relevar las inquietudes de las ocho secciones electorales y de la mayoría de los 135 comités de distrito.

El más preocupado por acomodar sus intereses en distintas secciones fue el expresidente del comité provincia, Maximiliano Abad, de quien, dicen, tiene importantes expectativas para insertar en la reelección a viejos y nuevos amigos, tal y como es su costumbre. En el primer grupo aparecen los de la quinta sección donde Abad se relame con un pacto de sangre con el intendente de Mar del Plata Pro – libertario, Guillermo Montenegro, dado que eso le garantiza masa crítica para acomodar mucha gente en listas provinciales y distritales bajo el manto violeta de La Libertad Avanza.

En la sexta sección, según pudo saber REALPOLITIK, Abad estaría también acomodando en la reelección como diputado provincial a Emiliano Balbín, quien se pasaría de las filas del salvadorismo (de Daniel Salvador) a su esquema, aún al riesgo de abandonar al centenario partido. Balbín, igualmente, debe esperar a que se convierta en ley la reelección indefinida de legisladores.

Además de Abad, ya hay otros que han planteado un rumbo de “girar a la derecha” y si es a través de los libertarios, mucho mejor. Es el caso del ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y del diputado provincial y oriundo de San Martín, Walter Caruso, quienes ya tienen muy avanzadas conversaciones con los operadores provinciales de la LLA.

Curiosamente, trascendió de fuentes muy bien informadas que ni San Isidro ni San Martín participaron de la ronda de consultas que realizaron desde la conducción radical de “contingencia”, y si bien no se sabe de la naturaleza de esas ausencias, los comentarios malintencionados sobre Posse y Carusso estuvieron a la orden del día.

Muchos detractores de Abad, Posse y Carusso señalan que están muy esperanzados en la declaración de “libertad de acción” porque eso les permitiría actuar sin ninguna culpa ni remordimiento. Según los consultados hay, además algo mucho más operativo que ético en todo esto y es la posibilidad de volver al centenario partido si fracasan en la aventura libertaria.

Por el contrario, si el radicalismo opta por adoptar el esquema de la lista 3, quienes deseaban la libertad de acción e insisten en integrarse con los libertarios, podrían quedar derrapando y hasta ser cuestionada su conducta desde un punto de vista ético.

En tanto, Fernández, al decir de ocasionales confidentes partidarios, estaría más inclinado a dar un rumbo cierto y preciso en las definiciones del partido de cara a las elecciones del 7 de setiembre. En ese sentido, se le ha escuchado comentar que proclamar “libertad de acción” es la demostración misma de la indefinición y de la inseguridad en momentos en que, según reflexiona el exintendente de Trenque Lauquen, hay que dar señales ante una sociedad que reclama certezas de parte de los partidos políticos.

En tanto, la decisión que adopte la conducción compartida de “contingencia” también pondrá en evidencia no sólo el rumbo a seguir, sino cómo piensa cada lista que compitió en las últimas internas (Adelante y Futuro Radical) que integra a partes iguales tanto la comisión como la convención.

En ese sentido, podría haber sorpresas porque en Adelante tendrían profundas diferencias tanto Fernández como Abad y en Futuro conviven quienes quieren sondear la opción de un espacio de centro ampliado coordinado por Facundo Manes y quienes desean concurrir a las urnas con la lista 3. En breve podrían conocerse las definiciones como así también las consecuencias de una decisión que podría encontrar al radicalismo más dividido que durante las internas de octubre último.

En su programa radial quien se ocupó de Juan Román Riquelme fue Juan José Moro, el apreciado periodista marplatense en su espacio de los viernes en Radio Rivadavia.

