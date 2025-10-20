Abad anda buscado algo para vender: Punta Mogotes son varios palos verdes

El senador nacional Maximiliano Abad celebró la decisión de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que no dio lugar al recurso extraordinario presentado por la Provincia de Buenos Aires y, de esa forma, ratificó que la causa por la administración del complejo turístico Punta Mogotes debe continuar en la jurisdicción local.

Este fallo representa un nuevo respaldo al reclamo histórico del municipio de General Pueyrredon.

Abad remarcó que “la Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar” y que Punta Mogotes le pertenece a los marplatenses. Según el legislador, se trata de un bien público que debe volver a la administración municipal, tal como fue concebido originalmente.

Un reclamo histórico

Desde hace más de cuatro décadas, la administración del complejo —que incluye 24 balnearios— ha estado en manos de la Provincia. Sin embargo, distintos sectores políticos y sociales de Mar del Plata han impulsado iniciativas para que el control vuelva al municipio.

Abad remarcó que “los temas de Mar del Plata se resuelven en Mar del Plata y no en La Plata”, subrayando el carácter simbólico y político del fallo. Además, recordó que ya se realizó el pago correspondiente por parte del municipio, quedando pendiente solo la decisión final.

Apoyo político

La campaña por la municipalización de Punta Mogotes ha contado con amplio respaldo ciudadano, incluyendo juntadas de firmas y acciones simbólicas como el “reloj gigante” donde vecinos de Mar del Plata y Batán colocaron su “granito de arena”.

Desde el Concejo Deliberante y la Legislatura provincial, también se han presentado proyectos legislativos que buscan formalizar el traspaso. Para Abad, se trata de “una deuda política e institucional con la ciudad”.

Cómo sigue la causa

El proceso judicial continúa en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata, donde se espera una resolución definitiva. Mientras tanto, el municipio ha solicitado la suspensión de un concurso de ideas impulsado por la Provincia para renovar el predio.

La disputa por Punta Mogotes no solo involucra cuestiones legales, sino también identidad, autonomía y desarrollo urbano. El desenlace de este conflicto marcará un precedente clave para la relación entre el gobierno provincial y los municipios.