A un año del caso $Libra, la Cámara le pide a Lijo y Stornelli acelerar la investigación

Tras la finalización de la feria judicial de enero, la Cámara Federal dejó un escenario favorable para los damnificados al advertir que la etapa de instrucción se está extendiendo en demasía.

Hasta el momento, el expediente no registra llamados a indagatoria ni procesamientos, una situación que Romeo calificó como llamativa dado que las únicas pruebas sustanciales en la causa son las presentadas por los propios denunciantes.

El aniversario del caso encuentra al Gobierno en una posición defensiva respecto a la transparencia de sus vínculos con el sector cripto. Mientras la querella presiona para que la Justicia dicte las primeras definiciones procesales, el foco se desplaza hacia Comodoro Py, donde el juez Lijo deberá decidir si avanza contra los nombres señalados en la trazabilidad o si mantiene el expediente en la actual etapa de instrucción, en medio de un clima de creciente repercusión política por la presunta conexión de la operatoria con el financiamiento del entorno presidencial.

No es el único cabo suelto. La Justicia de Estados Unidos también se movió. Y aunque el oficialismo niega haber firmado algun tipo de acuerdo con los responsables del proyecto, un documento conocido recientemente y confirmado por pericias privadas sostiene lo contrario: el Presidente estampó su firma. En Balcarce 50 lo rechazan.

Es un caso incómodo para la Casa Rosada: el Presidente, que prometía cortar con los privilegios y erradicar a la “casta”, quedó implicado en una operatoria con lobistas que lo visitaban en la Casa Rosada y salían con negocios en la mochila. Uno de ellos, Hayden Mark Davis, un empresario cripto de 28 años, fue explícito: “Le mando $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero ”.

Ese mensaje fue citado por The New York Times. También por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que en noviembre de 2025 presentó un informe de 205 páginas con conclusiones institucionales y pedidos judiciales. Según el documento, “los hechos investigados hacen necesario que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. El presidente de esa comisión, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “Milei habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra ”.

Uno de los episodios clave del caso ocurrió el 30 de enero de 2025. Ese día, Davis ingresó a Casa Rosada acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Lo hicieron por la explanada de la calle Rivadavia. Minutos después —según reconstruyó la comisión investigadora— el empresario transfirió 500.000 dólares a una billetera virtual.

La comisión también citó una resolución de la jueza neoyorquina Jennifer Rochon, que en octubre de 2025 advirtió que “los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei”. La figura de la secretaria general de la Presidencia quedó así en el centro del escándalo. No solo por su rol institucional, sino porque fue señalada como la supervisora directa del vínculo con Cube Exchange, la empresa que operó el lanzamiento del token.

Pero el documento más comprometedor apareció hace menos de un mes. El 30 de enero de 2026, Clarín publicó un contrato firmado entre Milei y Davis, fechado el 29 de enero del año anterior, que formalizaba un “acompañamiento profesional” del empresario en materia de blockchain e inteligencia artificial. No incluía contraprestación económica, pero llevaba la firma del Presidente.