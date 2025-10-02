A través de las cámaras del COM se logró interceptar un vehículo robado



Un Toyota Yaris robado fue perseguido e interceptado en Berutti y Calaza. Durante la fuga, el conductor chocó varios vehículos y un motociclista resultó herido. Fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

Este miércoles a la noche, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon se activó una alerta por una persecución realizada por personal policial de un Toyota Yaris denunciado como robado el 26 de septiembre en Mar de Cobo.

Gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras, los operadores fueron informando cada movimiento y ubicación del rodado, mientras el personal policial seguía las indicaciones. En el desarrollo de la persecución, el vehículo chocó con tres autos y, producto de esto, un motociclista resultó lesionado. De inmediato fue asistido por el SAME en el lugar y trasladado al HIGA con politraumatismos para su atención.

La persecución culminó en Berutti y Czetz, donde el automóvil impactó contra un vehículo estacionado. En ese lugar fue interceptado y se procedió a la aprehensión de su conductor. La causa quedó caratulada como Robo Automotor, Encubrimiento, Daños y Lesiones, con el secuestro del rodado realizado por agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal.

Cabe destacar la eficacia del trabajo coordinado entre el COM y la Policía, puesto que gracias a la vigilancia tecnológica y la rápida respuesta del personal policial se logra prevenir delitos y proteger a la comunidad.