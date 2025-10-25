Política

A qué hora se puede comprar dólar oficial después de las elecciones

por mdphoy

Tras la veda del fin de semana electoral, la atención de los ahorristas se centra en la apertura de los mercados del lunes 27 de octubre. La principal duda es a qué hora se podrá comprar dólar oficial a través de los bancos.

Según supo Noticias Argentinas, no existe un horario unificado y la ventana operativa varía drásticamente entre las entidades públicas y privadas.

Si bien el mercado cambiario retoma su actividad el lunes, los ahorristas deberán chequear la política de su banco:

  • Bancos Públicos (Horario tradicional): Tanto el Banco Nación (BNA) como el Banco Provincia (Bapro) mantienen la franja horaria más acotada, permitiendo la compra de moneda extranjera únicamente de 10:00 a 15:00 horas.
  • Bancos Privados (Horarios extendidos):
    • BBVA: Es uno de los que brinda el horario más flexible, permitiendo operar en moneda extranjera en días hábiles desde las 5:00 de la mañana hasta las 23:00 horas.
    • Galicia: Habilita la compra y venta de dólares de lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 horas.
    • Macro: Permite operar de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas.
    • Santander: Ofrece una ventana amplia, habilitando las operaciones de 10:00 a 17:00 horas.

Fuentes del sector recordaron que estas operaciones no están habilitadas durante fines de semana y feriados, por lo que el lunes 27 será la primera oportunidad para dolarizar ahorros tras los comicios. Todas las compras, independientemente del horario, están sujetas al cupo y las restricciones vigentes

