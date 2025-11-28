A puro WhatsApp: Massa buscó forzar otra sesión tras la caída del endeudamiento de Kicillof

Una foto del presidente de Diputados bonaerenses, Alexis Guerrera y el titular del bloque peronista, Facundo Tignanelli mostró este viernes la impaciencia del oficialismo en medio de la frustrada sesión en la Legislatura bonaerense por el endeudamiento que envió el gobernador Axel Kicillof.

La imagen, que circuló desde el mediodía en las redes sociales, deja ver a Tignanelli sosteniendo el teléfono de Guerrera, mientras el titular de la Cámara Baja bonaerense dialoga con el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, por WhatsApp.

“Sergio (Massa) está desesperado buscando las manos. Lo llamó a Alexis (Guerrera) y le ordenó convocar de nuevo a sesión para forzar a la oposición”, deslizaron fuentes del Frente Renovador a la Agencia Noticias Argentinas sobre la postal en el Parlamento provincial.

Desde el massismo señalan que el financiamiento es “muy importante”, por lo que la caída de la sesión de este viernes dejó un sabor amargo dentro del peronismo, más allá de las diferencias internas entre los distintos actores del espacio.

Kicillof viene señalando que el funcionamiento “básico” de la provincia de Buenos Aires está atado al financiamiento, entre otras cosas, para llevar tranquilidad a los municipios, que dependen de los más de USD 3 mil millones para solventar infraestructura.

Pero, tras el levantamiento del cuarto intermedio, el debate naufragó por falta de quórum y el oficialismo no pudo abrochar el pedido de endeudamiento después de que se aprobara el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal.

Cómo sigue

Según confirmaron fuentes parlamentarias, el financiamiento pasaría a tratarse el próximo martes a las 15 en una sesión preparatoria, mientras que el miércoles a la misma hora se habilitaría una sesión extraordinaria.isyg9g

Para que la discusión llegue a buen puerto, la oposición reclama garantías sobre la distribución del endeudamiento, el Fondo de Fortalecimiento Municipal y los pliegos pendientes en organismos como el Banco Provincia y el Consejo Provincial de Educación. Todos esos puntos estarán sobre la mesa durante los días sucesivos.