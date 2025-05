A preparar los abrigos: una ola de aire polar cubrirá el país desde la próxima semana

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la última semana de mayo traerá un cambio rotundo en el tiempo: el frío se instalará en gran parte del país, “con temperaturas muy por debajo de lo habitual para esta época del año”. A partir del martes 27, una masa de aire polar comenzará a avanzar desde el sur, y para el miércoles 28 ya cubrirá buena parte del territorio nacional. Y en la provincia de Buenos Aires, este frío llegará con lluvias.

“El descenso térmico se sentirá con fuerza entre el miércoles 28 y el sábado 31 de mayo. En el centro y norte del país, las temperaturas mínimas se moverán entre los -4 y los 8 °C, mientras que las máximas no superarán los 10 a 16 °C”, aseguró el SMN.

Además, el Servicio Meteorológico destacó que “el frío no llega solo”, ya que “durante el martes 27 se espera un episodio de lluvias importantes que afectará especialmente a la provincia de Buenos Aires y a la región del Litoral”. Ese día “se prevén lluvias acumuladas de entre 30 y 80 milímetros, con los mayores valores hacia el norte del Litoral. Estas lluvias marcarán el inicio del cambio de masa de aire y podrían estar acompañadas por vientos intensos del sector sur, con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h”.

De todos modos, “este ingreso de aire de origen polar traerá condiciones más secas en los días siguientes, pero con cielo mayormente despejado y heladas matinales en varios puntos del país”.

La supuesta “bomba polar”

En tanto, si bien en redes sociales se está hablando de que llegará una “bomba polar”, Cindy Fernández, vocera del SMN, aclaró que “el término ‘bomba polar’ no existe en la meteorología y tampoco está popularmente aceptado. No lo usa la gente, no lo usamos quienes trabajamos en el tema. Es una etiqueta nueva, sin respaldo técnico”. (DIB) MM