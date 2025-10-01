Deportes, Portada

A pesar de las “disculpas” el DT de Alvarado al borde de una sanción

por Jorge Jaskilioff

El tribunal de Discuplina de la AFA le dio vista al entrenador de Alvarado Marcelo Vázquez hasta las 14.00 de hoy miércoles 1 de octubre para que realice su descargo por las declaraciones post partido Colón All Boys  “ ya  no depende de nosotros . Esto está muy sucio …”   que realizó en rueda de prensa y citado por  distintos medios de difusión .

Vázquez se rectifico el lunes por radio Éter 90.5 Mar del Plata , y aunque fue refilando por distintos portales de noticias , el Tribunls adiata s equedó con las expresiones iniciales.

