A pedido del público, JAF regresa a Abbey Road con clásicos y nuevas canciones

Este viernes 20 a las 21:00, JAF se presentará nuevamente en Abbey Road (Juan B. Justo 620), en un show a pedido del público junto a su banda, con un repertorio que recorrerá los grandes clásicos de su carrera y canciones de su último álbum, “Nocivo”.

La apertura de la noche estará a cargo de las bandas marplatenses Sin Reparación Rock, con clásicos del rock argentino, y The Champions, que ofrecerá su espectáculo tributo a Queen.

Acompañado por Virginia Ferreyra en guitarra y voz, Ricardo “Griego” Alonso en batería y Hugo Mense en bajo, JAF desplegará un repertorio que combina la potencia del rock and roll con sus ya clásicas baladas.

Con más de cinco décadas de trayectoria, JAF inició su camino musical en 1973, a los 15 años, con su primera banda La Máquina Infernal. Su consagración llegó en 1984, cuando fue convocado por Pappo y Vitico para integrar Riff, una de las bandas fundamentales del heavy metal argentino. Aunque su paso fue breve, dejó una marca indeleble en el rock nacional.

Desde entonces, desarrolló una sólida carrera solista con 14 discos editados, cinco discos de oro y uno de platino, consolidándose como una de las voces más emblemáticas del género.