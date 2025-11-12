A Montenegro le destiñó el violeta: junto a Macri en el PRO con más autonomía; No habrá interbloque con LLA

Luego de coqueteos, celebraciones y dedicaciones, el intendente finalmente dijo presente en una reunión trascendental. El intendente marplatense Guillermo Montenegro respetó el amarillo y pueden haber incidido alusiones a un rango de ministro del gabinete nacional, en un armado que no lo tuvo en cuenta finalmente. No formó parte de las fugas a pesar del jaraneo político. Siembra además interrogantes sobre la proyección política en General Pueyrredon.

Pero ha sido una señal fuerte dado que ha sido un referente del PRO que compartió escenas ataviado de violeta. A un mes de su partida a una banca de senador provincial para lo cual fue elegido, se abren otras variantes, debido a indisimulables problemas cuyo desenlaces son de pronóstico reservado. Su caída como ministeriable fue cayendo a medida que se consolidó el triunfo de LLA que puede considerarse como rotulante y Montenegro estuvo en todas las fotos. Hubo manoseos, promesas e incumplimientos en el camino.

En un encuentro clave en la sede partidaria de Balcarce 412, el Consejo Nacional del PRO, encabezado por el expresidente Mauricio Macri, delineó hoy el rumbo del espacio amarillo de cara al nuevo período legislativo que inicia el 10 de diciembre. La reunión, la primera formal tras las elecciones legislativas de octubre y en medio de las tensiones con el Gobierno de Javier Milei, ratificó la continuidad de Cristian Ritondo como presidente de un bloque propio en la Cámara de Diputados, compuesto por 16 legisladores. La decisión busca reforzar la identidad del partido, evitando un interbloque con La Libertad Avanza (LLA) y marcando distancia de las fugas recientes hacia el oficialismo.

El cónclave, que se extendió por más de tres horas, reunió a una nutrida representación del PRO: junto a Macri, participaron la vicepresidenta Soledad Martínez, el secretario general Facundo Pérez Carletti, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, la diputada nacional María Eugenia Vidal, Ritondo y el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro. Entre los legisladores presentes destacaron Silvia Lospennato, Martín Yeza, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Florencia De Sensi, Martín Maquieyra, José Núñez, María Sotolano, Sofía Brambilla, Javier Sánchez Wrba, Gisela Scaglia y Martín Ardohain. También se sumaron senadores como Alfredo de Angeli y dirigentes provinciales de Río Negro, Misiones, Mendoza y La Rioja.

Un «pasito hacia la mayor autonomía» en medio de la crisis interna

La reunión se desarrolló en un clima de unidad aparente, pero con el fantasma de las divisiones recientes acechando. En las últimas semanas, el PRO sufrió una «sangría» de al menos ocho diputados hacia LLA, impulsada por el sector liderado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, junto a los electos María Luisa González Estevarena, Carlos Almendara y Belén Avico. A esto se sumó la renuncia de Diego Santilli para asumir como ministro del Interior, lo que redujo el bloque amarillo a 16 integrantes.

Fuentes cercanas al encuentro minimizaron el impacto, pero advirtieron que el objetivo es «frenar nuevas fugas» y evitar que el partido se diluya en el oficialismo. Desde una alta fuente de la Mesa Nacional del PRO, consultada tras el cierre de la reunión, se describió el avance como un movimiento estratégico: «Hoy dimos un pasito hacia mayor autonomía, de a poco peleamos la guerra. Hoy avanzamos un casillero: bloque propio, no interbloque con LLA». La fuente enfatizó que esta decisión no implica un quiebre total con el Gobierno, sino una forma de preservar la esencia del partido: «Sigue Cristian Ritondo como presidente del bloque que por ahora contará con 16 diputados».

Vidal, al salir del encuentro, confirmó públicamente esta línea: «Tanto en el Senado como en Diputados vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO«. En un mensaje implícito a Santilli, agregó: «La decisión de Santilli fue personal; el PRO es un partido independiente«. Ritondo, por su parte, defendió la identidad partidaria ante los periodistas: «Tenemos identidad y por eso estamos acá. No hay ninguna sangría, los que estaban con Patricia ya estaban con Patricia antes«. El jefe del bloque reiteró su compromiso con el «cambio», pero sin subordinación: «El PRO quiere una reforma laboral, un presupuesto equilibrado. Nunca van a encontrar alguien que crea que ‘cuando peor, mejor’.

Apoyo selectivo a las reformas: «Ser pro» en la gestión y las libertades

Otro eje central de las deliberaciones fue la relación con el Ejecutivo. El PRO ratificó su respaldo a las reformas estructurales impulsadas por Milei-laboral, impositiva y el presupuesto 2026-, consideradas «nuestras ideas» por los presentes. Sin embargo, la alta fuente de la Mesa Nacional subrayó límites claros: «La idea es apoyar las reformas laboral, impositiva y presupuesto porque son nuestras ideas pero ser firmes en la libertad en sentido más amplio: libertad de expresión, respeto a las instituciones, infraestructura. Destacar la importancia de la gestión y el equipo, en definitiva: ser pro«.

Esta postura busca equilibrar el apoyo a la gobernabilidad con una crítica velada a los excesos libertarios, como los roces por la coparticipación de CABA o el recambio en la Jefatura de Gabinete. Silvia Lospennato, una de las voces más críticas con el Gobierno, reclamó «volver a innovar y a decir cosas disruptivas», en alusión a la necesidad de que el PRO recupere su perfil opositor de cara a 2027. Macri, según participantes, planteó diferencias directas con Milei en una reciente cena en Olivos, donde le dio «una segunda oportunidad» pero exigió avances concretos contra el «populismo residual».

Hacia 2027: Un PRO «disruptivo» y unificado

El encuentro también sirvió para proyectar el futuro electoral. Macri reiteró su intención de construir un candidato propio para las presidenciales de 2027, en un guiño a la interna que incluye a Vidal, Ritondo y posibles figuras como Jorge Macri o Montenegro. La ausencia de Bullrich y Santilli fue notoria, pero no se anunció expulsiones formales, priorizando la «mesa de unidad» que incluya a todos los sectores.

En síntesis, la reunión de hoy marca un giro hacia la consolidación interna del PRO: un bloque autónomo que acompañe al Gobierno en lo económico, pero defienda con firmeza las instituciones y la libertad de expresión. Como resumió la fuente consultada: «De a poco peleamos la guerra». Con 16 diputados en Diputados y una bancada similar en el Senado, el PRO se posiciona como un actor clave en un Congreso fragmentado, listo para influir sin disolverse. El desafío, ahora, será traducir esta «autonomía» en votos y en una alternativa viable para el electorado desilusionado con el oficialismo.