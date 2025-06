A Montenegro le crecen las uñas en LLA : Desaparece Lilita y la UCR se queda sin turnos

La ola no perdonó a las huestes de Lilita Carrió. El EMTUR en el DE y la dependencia de la Comisión de Obras en el HCD de la MGP se volvieron moneda fuerte (más valor que el peso) en la estrategia del nuevo esquema de poder del que parece alejado Abad a la hora de la toma de decisiones. “Ya no le atienden ni el teléfono” aseguran a mdphoy.com fuentes muy bien informadas. LLA avanza se comió en sólo un movimiento al PRO, la UCR y la UCR y ocupa casi todo el espacio. Montenegro tiene la pista despejada para ir por la gobernación, así es el mapa. Carrancio quien se configuró como un estratega a dedo busca como entrometerse en las decisiones, pero se ha quedado sin nafta en un mercado favorable a YPF, es el colmo. Muy preocupado aparece el oficialismo que dista de tener operadores confiables a la hermana del presidente.

La hermana del Presidente no obtura la conformación de un frente electoral, como quieren los macristas, pero si esa alternativa termina de concretarse, no quiere que la alianza lleve otro nombre que el de La Libertad Avanza.

Karina y Javer Milei, con Diego Santilli y Cristian Ritondo.

En ambos partidos toman nota de una limitación en el horizonte para los macristas . Si el PRO bonaerense no pone su sello dentro de una alianza en dos elecciones consecutivas, corre el riesgo de perder personería jurídica . Esas alternativas están siendo investigadas por los macristas. Las “adhesiones” de las que tanto se habla por estos días no tienen ningún valor jurídico.

Ganar en 7 de las 8 secciones electorales

Avances en el Conurbano

Algunos le facturaron a José Luis Espert que no se candidateara por la sección más populosa y peronista de la provincia de Buenos Aires, en vez de lamentarse que no podría competir contra la ex presidenta. “No hay patriotas”, se lamentaron.