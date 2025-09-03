A la derecha de Milei: Montenegro el intendente más violeta en Moreno

Le costó disimularlo hasta furtivo en las fotos que publicaban medios porteños. El pase del PRO a LLA no fue sorpresivo sino que comenzó a trascender a pesar del blindaje mediático que cubre al intendente Guillermo Montenegro. Fue uno de los más activos y participativos de la campaña ni Ritondo ni Santilli ni Valenzuela, con el brillo de una Mar del Plata apagada bajo su gobierno, fue un crack para simular apariencias e incluso borrar de su lexico la palabra laburo desde que asumió Milei en 2023.

Todos los índices han perjudicado a Mar del Plata, golpeando con dureza a prácticamente todas las actividades productivas, o las más esenciales de la ciudad. La pesca, la industria naval, el turismo en todas sus manifestaciones del balneario más concurrido del país que le pegó a los hoteles y restaurantes, sin excluir a la actividad textil. Cámaras de balnearios y actividades recreativas, sindicatos de gran raigambre sufren las consecuencias de un debilitamiento en sus márgenes de rentabilidad y/o recaudación.

Ha caído la actividad de automóviles de alquiler y también del transporte público de pasajeros. Y nada puede ya reparar una sorpresa en cuanto a las métricas desfavorables.

Mar del Plata es la ciudad con mayor cantidad de jubilados del país. Nada lo atiborra al intendente, por el contrario una exposición light, intrascendente, dividida, diluída su mayoría propia oficialista, también ha caído Juntos Por el Cambio, ya no están la UCR que desapareció de la mano de quien sindicó como su único socio político para Montenegro, el senador nacional Maximiliano Abad. Estamos en problema en Mar del Plata.

Quién fomentó la campaña del intendente, quién la financió, cuál fue la propulsión, cómo se ubican sus concejales. No hay respuestas. La municipalidad será en breve una Caja de Pandora, y harán falta varios ejercicios para solventar un déficit que agobiará todos los frentes. En sus apariciones Montenegro afirmó que durante su intendencia se replicó el modelo de Milei. Es muy difícil dejar de soslayar que 40 periodistas de toda la ciudad se expresaran en relación al abandono, la mugre, la inseguridad, el estado de los cementerios etc, como ocurrió durante el acto de campaña de Marcelo González en el Espacio Viamonte el martes 26 de agosto. Mar del Plata vive en un clima perverso. Es un ejemplo del golpe de estado que la política le ha dado a la democracia.