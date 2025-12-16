“A jugar con Pérez” regresa este verano al Teatro Olympia con un show para toda la familia

El espectáculo infantil “A jugar con Pérez” volverá este verano a Mar del Plata. La propuesta, producida por la productora local Sueños y Fantasías, se presentará desde el próximo domingo 21 a las 21:30 en el Teatro Olympia (Rivadavia 2380).

Tras el rotundo éxito obtenido durante las vacaciones de invierno, la productora marplatense volverá a poner en escena esta experiencia teatral pensada para toda la familia, que combina música, interacción y un despliegue multimedia de alto impacto.

En formato de concierto infantil, Pérez y su grupo de amigos invitan al público a vivir una aventura musical cargada de emociones, canciones y sorpresas. El espectáculo contará además con la presencia del universo mágico de las princesas Mirabel, Elsa y Jazmín.

Las funciones de “A jugar con Pérez” se realizarán todos los martes, jueves y domingos, a las 21:30.