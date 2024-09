A Boca sólo un triunfo frente a River salvará el ciclo de Martínez

Boca necesita, más que nunca, una victoria contra River en el Superclásico del próximo sábado. Ganarle con el calor de su gente al Millonario, que tiene parte de su cabeza metida en la disputa de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo-Colo, significaría una bocanada de aire fresco para un plantel y, sobre todo, un director técnico que transitan uno de los momentos complejos del año. Además, el club de la Ribera precisa restarle puntos a sus principales competidores para alcanzar el top-3 de la tabla anual y volver a la pelea por la Liga Profesional.

Cómo llega Boca al Superclásico ante River

Uno de los fuertes del entrenador Diego Martínez era su efectividad en los clásicos. Nunca había perdido ninguno desde que asumió en el cargo a fines de 2023. Sin embargo, justo en la antesala del duelo ante el Millonario, cayó con Racing por 2-1 en Avellaneda. Milton Giménez, incorporado en el último mercado de pases desde Necaxa, había abierto el marcador para el conjunto boquense, pero la Academia lo dio vuelta gracias a una serie de groseros errores defensivos, que aprovecharon Juan Ignacio Nardoni -primero- y Roger Martínez, sobre el final del cotejo.

Sergio Romero no anduvo con grises y se hizo cargo de absorber la responsabilidad por aquellos furcios: “Hicimos un gran trabajo hoy, el primer tiempo espectacular. Si no cometía el error de jugar la pelota al medio, hubiese sido de otra manera el partido. Soy autocrítico. Cuando atajo un penal, todos se ponen contentos y asumir un error no me cambia la vida. Lo peor que puedo hacer es ocultarme”.

Luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Cruzeiro, Boca perdió una de las vías posibles de clasificación a la próxima Libertadores, un logro fundamental para el hincha si se tiene en cuenta que no pudo participar de la de este año por una floja performance en el plano local. Por lo tanto, tiene tres compuertas abiertas todavía: ganar la Liga Profesional -donde deambula en la décima posición con 21 puntos-,terminar entre los tres mejores de la tabla anual -está sexto- y levantar la Copa Argentina, en la que aún debe pasar a Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos.

Boca, una cara de local y otra de visitante

Otro de los puntos que más preocupa a los boquenses es la vulnerabilidad del equipo de Diego Martínez cuando sale de Brandsen 805. Lleva tres meses, en los que disputó un total de ocho partidos, sin ganar de visitante. Si se suman los últimos 20 compromisos, tiene un saldo más que negativo: cuatro victorias, ocho empates y misma cantidad de derrotas, tras la que sufrió en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. Hay que remontarse a la segunda fecha del certamen local para encontrar el triunfo más reciente lejos de La Bombonera, que terminó con un contundente 4-2 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero.

Daniel Osvaldo, sincero sobre los técnicos: “Ojalá me hubiese dirigido Gallardo”

Sin embargo, el contraste cuando juega de local es letal. Después del 2-1 ante Rosario Central, gracias a los goles de Cristian Lema y Brian Aguirre, el cuadro de la Ribera mantuvo un impactante invicto de 17 partidos (13 G – 4 E) y dejó a Diego Martínez como el tercer técnico de la historia de Boca que más tiempo estuvo sin perder en el estadio Alberto J. Armando. Si logra conservar la marca ante River y Argentinos Juniors, alcanzará a Silvio Marzolini y quedará detrás de Alfredo Garasini. No perdió allí desde el comienzo de su ciclo.

Más allá de los números, el nivel futbolístico del plantel generó una sensación de “preocupación”en las entrañas del predio de Ezeiza, sobre todo después del pasado fin de semana. El propio Juan Román Riquelme, que señaló que su relación con el DT es “excelente”, también analizó hay muchas cuestiones para corregir. “Siempre se puede jugar mejor. Me dio mucha felicidad cómo jugó el equipo contra Estudiantes (empate 1-1 en el estadio UNO) a los tres días de quedar eliminado en una copa. Era posible que la pasáramos mal, pero jugaron muy bien. Ojalá que podamos sostener el nivel durante más de 60 minutos”, desglosó en su entrevista con El Loco y el Cuerdo.

El Superclásico, un partido crucial para el ciclo de Diego Martínez en Boca

Después de haberlo eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga, Diego Martínez necesita volver a repetir la hazaña en Córdoba para ganar tiempo. Su ciclo está en un momento sensible y una hipotética caída ante River, dependiendo también de las formas en la que se produzca, podría detonar la relación con la hinchada xeneize. No fue casualidad que festejara de manera desaforada la victoria por penales versus Talleres en la Copa Argentina, con golpe de puño al suelo y conmoción incluida.

Como sucede todos los años, la exigencia de los fanáticos es el pase a la siguiente Copa Libertadores y la chance de descontarle puntos a un competidor directo no debería dejarla pasar. Además, el club de la Ribera tiene hambre de nuevos títulos en sus vitrinas, que no se ensanchan desde la Supercopa Argentina de principios de 2023.

