3J: Nueva movilización del movimiento de mujeres y disidencias frente a la Municipalidad

Hoy, 3 de junio, en un nuevo aniversario de la primera masiva movilización por el “Ni una menos” del 2015, el Movimiento de Mujeres y Diversidades de General Pueyrredon volverá a marchar bajo la consigna “Pamela, Roxana y Andrea Presentes. Fue Lesbicidio”, revindicando la carátula del triple asesinato de las tres mujeres en el barrio de Barracas, revindicando que fue un crimen de odio.

Claudia Vega, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades de Mar del Plata, habló sobre los reclamos que motivan la movilización de este año: “Hemos logrado un consenso general en que el banner principal lleve el nombre de las tres víctimas del lesbicidio del 6 de mayo, reclamando que ese hecho esa masacre fue un efectivamente un lesbicidio. Este hecho constituye un reclamo fundamental: los discursos de odio matan. Esto no es libertad, es violencia y es odio”, dijo.

Vega remarcó: “Es sumamente importante para nosotres restablecer todas las políticas en materia de género y diversidad. Vemos desde el 10 de diciembre que el gobierno viene llevando adelante una serie de políticas que debilitan los nuestros derechos: cerró el Ministerio de las Mujeres, género y diversidad de la Nación, que había sido la legitimación de una lucha de muchos años de los feminismos en las calles, los territorios y los barrios, para trabajar día a día en pos de prevenir la violencia machista”.

“Con ello además se inicia un nuevo capítulo del patriarcado más conservador que tiene que ver con eliminar la palabra mujeres. Hoy hablamos de todos nuevamente, en vez de todos y todas. Parece una cuestión sencilla, pero tiene que ver con que lo que no se nombra, no existe. Entonces volvemos a no existir y eso es una microviolencia que se constituye y que se ha enervado en lo cotidiano. Además, este gobierno en principio atacó la economía: hoy es muy difícil poner un plato de comida en la mesa y eso también es hablar de violencia porque casi el 100% de los comedores son solventados y alimentados por mujeres y diversidades, a quienes no se les entrega comida. Es de una perversidad terrible”, agregó la integrante del movimiento.

“Nos parece fundamental reclamar que las mujeres y diversidades no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás en todos nuestros derechos. El asesinato de estas tres mujeres lesbianas y pobres, donde un hombre de 68 años prendió fuego mientras dormían, es un hecho macabro pero que lleva implícito una lectura política. Hubo una parte de la historia de nuestra humanidad en donde a las personas homosexuales nos prendían fuego, y el mensaje político que da al vocero presidencial es que todo esto es un hecho como cualquiera. Esto es muy delicado y lo que hoy estamos reclamando y poniendo concretamente sobre las mesas es que estas figuras legitiman. Vemos con preocupación estos índices que hoy tenemos: cada 35 horas muere una mujer o una diversidad víctima de femicidio, travesticidio y lesbicidio, aunque hoy se diga que esto no está en la RAE. Lo importante es reclamar que las mataron por ser lesbianas, fue un crimen de odio”, explicó Vega.

Sobre los femicidios, Vega alertó: “Si bien de enero a mayo se registraron 127 femicidios, y yo agregaría 1 luego del femicidio que sucedió en los últimos días en nuestra ciudad, esta es la parte visible del iceberg, nosotres hablamos del iceberg de la violencia y esto es lo que nosotros podemos ver. Pero en lo cotidiano estamos encontrando índices mayores a través de los discursos de odio que se están legitimando, microviolencias, micromachismos que son legitimados por el mismo presidente y todo su equipo, que mediante sus discursos también construyen sentido”.

“Creo que dentro de muy poco tiempo esto va a tener consecuencias a niveles exponenciales porque claramente vos estás seguís incentivando violencia cotidianamente. Cuando decimos basta de estos discursos de odio decimos basta de generar odio y basta de invisibilizar a una parte de la población que existe: mujeres y diversidades existimos siempre y hemos tenido que luchar por décadas para restablecer y generar derechos, derechos que hemos conquistado debido a la muerte de muchas personas que ya no están. Hoy volvemos alzar su voz”, añadió Vega.

Sobre la situación en General Pueyrredon, Vega compartió: “Dentro de nuestro documento hacemos referencia a lo local. Hace muy poquitos días, se presentó nuevamente a través de la concejala Valeria Crespo una ordenanza para renovar la emergencia en materia de violencia en nuestro municipio, que venció en el 2023. La omisión genera responsabilidad y el Estado es responsable en este sentido. La mesa de la diversidad que fue creada en 2010, hace más de 8 años que no se convoca. Debería ser coordinada por la Dirección de Derechos Humanos y la última vez que se llamó a convocatoria nos encontrábamos en la gestión del intendente Pulti. Allí deberían congregarse sectores de la educación, la cultura y las organizaciones sociales para generar mes a mes políticas en materia de diversidad. La inacción es el resultado del femicidio de Talia Aragón en nuestra ciudad”.

La concentración por el #3J será hoy lunes a las 16.30 en Hipólito Yrigoyen y Luro, frente a la Municipalidad y a las 17 se hará lectura de un documento consensuado entre las organizaciones de mujeres disidencias. Posteriormente se dará inicio a la marcha, cuyo recorrido será: Luro a Buenos Aries, Buenos Aires a Rivadavia y Rivadavia hacia Independencia para regresar hacia al punto inicial.

Comparte esto: Facebook

X