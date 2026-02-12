Lo peor en inseguridad: A Kicillof le vino bien el ¡¡¡Ah pero Milei!!! ; Muy poco serio y muy mentiroso

La firma de convenios del programa «Entramados», en esta oportunidad, se realizó con los intendentes de Almirante Brown, Ezeiza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Berisso, Cañuelas y Quilmes. El programa propone una alternativa integral frente al debate de la baja de la edad de imputabilidad, centrando el esfuerzo del Estado en la prevención y la intervención temprana.

Kicillof y Alonso con los intendentes Mariano Cascallares (Alte. Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes). (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Por último, Kicillof resaltó: “No nos van a ver insultando a nadie ni poniéndoles apodos a quienes piensan diferente. En la Provincia tenemos otro método: con respeto y articulando con todos los intendentes, sean del partido que sean, trabajamos todos los días para combatir el delito y construir una Policía más robusta, sólida, mejor equipada y cercana a nuestro pueblo”.

Menores y vulnerabilidad

Durante el acto, se enfatizó que «Entramados» busca dar respuesta a los desafíos que enfrentan los menores en contextos de vulnerabilidad, tales como la deserción escolar y la falta de redes de cuidado, agravados por el ajuste de 12.000 millones de dólares impuesto por el Gobierno Nacional a la Provincia.

Con la firma de estos convenios, los intendentes Mariano Cascallares (Alte. Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes) se integran a una red de trabajo coordinado entre Seguridad, Justicia y las agencias sociales para garantizar políticas de inclusión que brinden una alternativa real al delito.

En el marco del debate público que instaló el gobierno nacional sobre la baja en la edad de imputabilidad juvenil, este tipo de programas permiten una reflexión sobre otras posibilidades, menos punitivitas, para abordar esta problemática de gran complejidad.