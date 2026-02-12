Portada

Lo peor en inseguridad: A Kicillof le vino bien el ¡¡¡Ah pero Milei!!! ; Muy poco serio y muy mentiroso

por mdphoy

El gobernador Kicillof recurrió a la peor de sus excusas. Ya pasó Berni y ahora está Javier Alonso. Kicillof, como en Economía, demostró su incapacidad e inoperancia como lo hace con el IOMA. Kicillof no puede mentir a mansalva como lo hace. Hay periodistas que trabajan como tales y hablan a diario con los integrantes de la Policía Bonaerense, y hablan a diario con afiliados de IOMA, que padecen el uso del sistema de la atención de Salud que sostienen con sus aportes a cambio de nada en muchos casos. Apelar a la mentira, tal vez sea un atajo, el que toma Kicillof para escapar de su responsabilidad. Kicillof ha sido reelegido gobierna desde 2019. No es un problema de Milei (tan nefasto como Kicillof) la política ha decidido ser funcional entre si, a tal punto que la ausencia de los comicios en los lugares de votación alcanza el 40 %. 

Según publica la agencia DIB «El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este jueves la apertura del Congreso de Seguridad en la Escuela de Policías “Juan Vucetich”, en La Plata. En ese marco, el mandatario provincial y el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, suscribieron la adhesión de seis municipios a «Entramados», la iniciativa de prevención del delito juvenil y abordaje sociocomunitario».
“Este no es un espacio para las chicanas y las soluciones mágicas: nosotros no venimos a decir qué es lo que queremos hacer, sino a repasar todo lo que venimos haciendo hace seis años para mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires”, expresó Kicillof. Y agregó: «Comenzamos a revertir muchos años de deterioro y desprestigio de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden».
En esa línea, el Gobernador señaló: “Hay sectores que viven hablando de la seguridad, pero luego vienen con sus ideas de ajuste presupuestario: para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”. Y graficó: « Con un solo día de los intereses de deuda que paga el Gobierno nacional se podría equipar a todas las fuerzas de seguridad. Por eso, lo que Javier Milei denomina superávit fiscal constituye en realidad una deuda con las provincias y con todo el pueblo argentino”.
El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, en le marco de la apertura del Congreso de Seguridad en la Escuela de Policía Juan Vucetich. (Ministerio de Seguridad)
La firma de convenios del programa «Entramados», en esta oportunidad, se realizó con los intendentes de Almirante Brown, Ezeiza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Berisso, Cañuelas y Quilmes. El programa propone una alternativa integral frente al debate de la baja de la edad de imputabilidad, centrando el esfuerzo del Estado en la prevención y la intervención temprana.

Por su parte, Alonso indicó: “Nosotros creemos en la solidaridad como base para construir seguridad en la provincia de Buenos Aires. El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”.

Kicillof y Alonso con los intendentes Mariano Cascallares (Alte. Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes). (Ministerio de Seguridad bonaerense)
Por último, Kicillof resaltó: “No nos van a ver insultando a nadie ni poniéndoles apodos a quienes piensan diferente. En la Provincia tenemos otro método: con respeto y articulando con todos los intendentes, sean del partido que sean, trabajamos todos los días para combatir el delito y construir una Policía más robusta, sólida, mejor equipada y cercana a nuestro pueblo”.

Menores y vulnerabilidad

Durante el acto, se enfatizó que «Entramados» busca dar respuesta a los desafíos que enfrentan los menores en contextos de vulnerabilidad, tales como la deserción escolar y la falta de redes de cuidado, agravados por el ajuste de 12.000 millones de dólares impuesto por el Gobierno Nacional a la Provincia.

Con la firma de estos convenios, los intendentes Mariano Cascallares (Alte. Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes) se integran a una red de trabajo coordinado entre Seguridad, Justicia y las agencias sociales para garantizar políticas de inclusión que brinden una alternativa real al delito.

En el marco del debate público que instaló el gobierno nacional sobre la baja en la edad de imputabilidad juvenil, este tipo de programas permiten una reflexión sobre otras posibilidades, menos punitivitas, para abordar esta problemática de gran complejidad.

