El mar más caliente trajo aguavivas… y sus picaduras

En realidad, las medusas -o aguavivas, y en el caso de las más pequeñas también se las conocen como tapiocas- no atacan, se desplazan arrastradas por las corrientes y el viento. El calor del agua favorece su reproducción y hace que se acerquen a la costa en mayor cantidad.

Consejos de guardavidas

Ante una picadura de medusa, recomiendan salir del agua inmediatamente; no frotar la zona afectada; lavar la zona con agua de mar (nunca con agua dulce); aplicar vinagre si está disponible, ya que ayuda a desactivar las toxinas; y enfriar la zona (hielo envuelto en una tela).

Si aparecen síntomas más severos como dificultad para respirar, mareos o inflamación excesiva, hay que consultar a un médico de inmediato.