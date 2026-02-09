Tras el recambio del área, se viene el tarifazo: el gobierno prepara un nuevo aumento del boleto de colectivo

En medio de turbulencias internas, la Secretaría de Transporte de la Nación oficializó un nuevo aumento de precios para el boleto de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las tarifas van a entrar en vigencia el 17 de febrero y tendrán una segunda actualización en marzo. El costo de viajar en bondi.

Según se informó oficialmente, el boleto mínimo de los servicios de jurisdicción nacional va a pasar a valer $ 650.- a partir del 17 de febrero . El 16 de marzo pasará a $700 con el segundo aumento. “La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor”, indicaron desde el gobierno libertario.

Los cuadros tarifarios propuestos impactan en los 104 servicios de colectivo que regula Nación y que transitan por más de una jurisdicción, y son las siguientes líneas: 1 – 2 – 8 – 9 – 10 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 – 37 – 41 – 45 – 46 – 49 – 51 – 53 – 55 – 56 – 57 – 59 – 60 – 63 – 67 – 70 – 71 – 74 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 86 – 87 – 88 – 91 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 100 – 101 – 103 – 105 – 110 – 111 – 113 – 114 – 117 – 119 – 123 – 124 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 133 – 134 – 135 – 136 – 140 – 143 – 145 – 146 – 148 – 150 – 152 – 153 – 154 – 158 – 159 – 160 – 161 – 163 – 164 – 166 – 168 – 169 – 172 – 174 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 184 – 185 – 188 – 193 – 194 – 195 – 197.

Desde el 17 de febrero, más de 100 líneas de colectivos van a aumentar el precio del boleto.

El precio del boleto para los colectivos de jurisdicción nacional

Tramos Tarifa Febrero 2026 Tarifa Febrero 2026 SUBE sin nominar 0-3 km $ 650,00 $ 1.033,50 3-6 km $ 724,09 $ 1.151,30 6-12 km $ 779,87 $ 1.239,99 12-27 km $ 835,71 $ 1.328,78 más de 27 km $ 891,16 $ 1.416,94

Tramos Tarifa Marzo 2026 Tarifa Marzo 2026 SUBE sin nominar 0-3 km $ 700,00 $ 1.113,00 3-6 km $ 779,78 $ 1.239,85 6-12 km $ 839,86 $ 1.335,38 12-27 km $ 899,99 $ 1.430,98 más de 27 km $ 959,71 $ 1.525,94

Por otro lado, las líneas que regula el gobierno de la provincia de Buenos Aires actualiza sus precios al inicio de cada mes. En febrero el boleto mínimo quedó en $721,83 para los servicios urbanos provinciales del Gran Buenos Aires y en $786,12 en el Gran La Plata.