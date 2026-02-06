La gran fiesta del automovilismo arranca en Balcarce

Balcarce se prepara para vivir su celebración máxima, la Fiesta Nacional del Automovilismo. En su edición 33, la cuna del quíntuple campeón del mundo Juan Manuel Fangio recibe a “fierreros” de todo el país del jueves 5 al domingo 8 de febrero.

La FNA 2026 reúne exhibición de autos de competición y clásicos, encuentro multimarcas, exposición de automovilismo deportivo, pruebas en pista, espectáculos en vivo, paseo gastronómico, feria de artesanías, juegos infantiles y sorteos. Todo organizado por la Municipalidad de Balcarce con la colaboración de la Fundación Juan Manuel Fangio, la Cámara de Comercio e Industria Balcarce y Auto Club Balcarce.

Cómo nació la Fiesta Nacional del Automovilismo La primera edición se realizó formalmente en 1993. Lo que empezó como una reunión regional de entusiastas y amigos de Fangio, rápidamente escaló por la relevancia de sus invitados. Claro que la génesis fue el Museo Juan Manuel Fangio, inaugurado en 1986, que le dio a Balcarce una proyección internacional.

Durante las primeras ediciones, el propio «Chueco» estaba presente. Verlo caminar entre los autos y charlar con los mecánicos le dio a la fiesta una mística que ningún otro evento de automovilismo en el mundo podía igualar. Fangio falleció el 17 de julio de 1995.