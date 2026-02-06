La gran fiesta del automovilismo arranca en Balcarce

Cómo nació la Fiesta Nacional del Automovilismo
La primera edición se realizó formalmente en 1993. Lo que empezó como una reunión regional de entusiastas y amigos de Fangio, rápidamente escaló por la relevancia de sus invitados. Claro que la génesis fue el Museo Juan Manuel Fangio, inaugurado en 1986, que le dio a Balcarce una proyección internacional.
Durante las primeras ediciones, el propio «Chueco» estaba presente. Verlo caminar entre los autos y charlar con los mecánicos le dio a la fiesta una mística que ningún otro evento de automovilismo en el mundo podía igualar. Fangio falleció el 17 de julio de 1995.
La Fiesta en detalle
Se desarrolla entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero en distintos espacios de Balcarce vinculados a Juan Manuel Fangio: Autódromo, Kartódromo, Microcine y Plaza Libertad. La programación combina actividad deportiva en pista, encuentros técnicos y una variada oferta cultural y musical para el público general.
Jueves 5 de febrero
Kartódromo Juan Manuel Fangio
– 08.00 hs – Pruebas libres
Plaza Libertad
– 18.00 hs – Club Después del Cole
– 18.45 hs – Apertura oficial de la FNA33
– 19.30 hs – Show de El Zapu
– 20.00 hs – Plataforma 721
– 20.15 hs – Fiesta del Deporte – Premios Juan Manuel Fangio
– 22.15 hs – Show de Santino
– 22.30 hs – Show de JADE
– 23.00 hs – DJ en el Paseo Gastronómico
Viernes 6 de febrero
Kartódromo Juan Manuel Fangio
– 08.00 hs – Pruebas Lenzokart
Microcine Juan Manuel Fangio
– 17.30 hs – Charla sobre seguridad (Gustavo Der Ohanessian y Jackie Bianchi)
Plaza Libertad
– 18.30 hs – Descubrimiento de baldosas en el Paseo de los Campeones (Museo)
– 19.00 hs – Shows de Barba Azul, Mozart y Silvia Menonne
– 19.30 hs – Entrega de Premios “Juan Manuel Bordeu”
– 21.00 hs – Show de Anda la Osa
– 21.30 hs – Espacio Mercedes-Benz
– 22.00 hs – Show de Estelares
– 23.30 hs – Show de Fuga en Banda (Espacio Food Truck)
Sábado 7 de febrero
Autódromo Juan Manuel Fangio
– 08.00 hs – Correcaminata 3K – 5K – 10K
– 09.00 hs – Apertura y acreditaciones
– 09.30 hs – Multimarcas
– 09.50 hs – Kanguro Team
– 10.10 hs – Multimarcas
– 10.30 hs – Autos clásicos del Museo JMF
– 10.50 hs – Espacio Romera Hnos. Volkswagen
– 11.10 hs – Crespi Fórmula Concept
– 11.30 hs – Lotus
– 11.50 hs – Crespi Fórmula Concept
– 12.10 hs – Espacio Ford Balcarce
– 12.30 hs – Kanguro Team
– 12.50 hs – Multimarcas
– 13.10 hs – Categorías Zonales
– 13.30 hs – Fangio Challenge
– 18.30 hs – Llegada de las Glorias del TC y de los Inmortales del TC
Kartódromo Juan Manuel Fangio
– 16.00 hs – Desafío Fórmula E
– 16.30 hs – Copa Confraternidad Argentina – Chile
Microcine Juan Manuel Fangio
– 19.00 hs – Presentación del libro “A Tiempo” de José “Bocha” Ciantini
Plaza Libertad
– 19.30 hs – Show de Contra Reloj
– 20.00 hs – Show de Tomás Agustín Gorosito
– 20.30 hs – Show de Maite India
– 21.00 hs – Ballet Dance Pasión
– 21.15 hs – Show de “Pampita” Pellegrino
– 21.45 hs – Reconocimientos
– 22.00 hs – Show de Maggie Cullen
– 23.30 hs – Show de Lulyto Salinas
Domingo 8 de febrero
Autódromo Juan Manuel Fangio
– 09.30 hs – Autos antiguos
– 10.00 hs – Inmortales del TC
– 10.30 hs – Crespi Fórmula Concept
– 10.50 hs – Espacio Romera Hnos. Volkswagen
– 11.10 hs – Glorias del TC
– 11.30 hs – Categorías Zonales
– 11.50 hs – Desafío Fórmula
– 12.10 hs – Inmortales
– 12.30 hs – Glorias del TC e Inmortales del TC
– 12.50 hs – Multimarcas
– 13.30 hs – Fangio Challenge
Kartódromo Juan Manuel Fangio
– 16.30 hs – Copa Confraternidad Argentina – Chile
Microcine Juan Manuel Fangio
– 17.30 hs – Lanzamiento y presentación del libro de Tulio Crespi
Plaza Libertad
– 19.15 hs – Show de Inoxidable
– 19.45 hs – Show de Nicotina
– 20.15 hs – Show de Abriendo Huellas
– 20.30 hs – Show de Darío Maldonado
– 21.00 hs – Reconocimientos
– 21.15 hs – Stomp
– 21.30 hs – Presentación del auto
– 22.00 hs – Show de Los Palmae
– 23.30 hs – DJ en el Paseo Gastronómico