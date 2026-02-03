Confirman paro ferroviario para el jueves

El gremio ferroviario La Fraternidad rechazó la propuesta salarial del Gobierno y ratificó el paro de trenes para este jueves. De todos modos, advirtieron que acatarán la conciliación obligatoria en caso de que sea dictada por la Secretaría de Trabajo.

El secretario general de La Fraternidad, Sebastián Maturano, detalló que el Gobierno ofreció un 2% de aumento en diciembre, un 1,4% en enero y un 1,3% en febrero y marzo. Asimismo, consideró insuficiente la oferta.

“Nos parece poco. Creemos que la inflación de enero va a ser del 3,1%. La reunión fue negativa y por ahora se mantiene el paro”, señaló Maturano.

Con respecto a una posible conciliación obligatoria, explicó: “Está dentro de las facultades del Gobierno. Esperamos lo que dicte, dentro de la ley nosotros vamos a acatar lo que nos digan”.

Luego, el secretario general del gremio planteó que “en lo que va del año, el conductor del tren perdió un 15% y desde que asumió este gobierno, el personal ferroviario perdió un 65%.

“La paciencia tiene un límite, y el límite se ve en que venimos pidiendo reuniones y audiencias para recomponer el salario de un conductor de un tren”, sentenció.

Rige el paro de transporte: no funcionan trenes, subtes, camiones, aviones ni barcos, pero hay colectivos. (Foto: Juan Pablo Chaves – TN)

Paro de trenes por 24 horas: qué líneas se verán afectadas este 5 de febrero

Si La Fraternidad no llega a un acuerdo con el Gobierno, este jueves 5 de febrero, los trenes no funcionarán por una medida de fuerza gremial.

Las líneas de trenes que no circularán por 24 horas son las siguientes:

Línea Mitre

Línea Sarmiento

Línea San Martín

Línea Urquiza

Línea Roca

Línea Belgrano Norte

Línea Belgrano Sur

Tren de la Costa

También afectará a los servicios de larga distancia y de carga.

Paro de trenes por 24 horas: qué líneas se verán afectadas este 5 de febrero (Foto: TN/Leandro Heredia).

El comunicado de La Fraternidad ante un nuevo paro de trenes

Bajo el título “Los trabajadores no aceptamos limosnas”, el gremio que nuclea a los maquinistas ratificó el paro de trenes para este 5 de febrero.

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un plan de lucha que inicia el próximo jueves 5 de febrero con un Paro General de 24 horas. Por lo que no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC”, indicaron desde La Fraternidad.