Quiénes son los influencers libertarios de la «batalla cultural» que Milei recibió en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a un grupo de influencers libertarios que se autodefinen como los encargados de dar la «batalla cultural» en las redes sociales. Según una investigación publicada hoy, estos generadores de contenido, que acumulan entre 800 y 500 mil seguidores, funcionan de manera coordinada para instalar narrativas a favor del Gobierno y en contra del kirchnerismo.

De acuerdo con un relevamiento de Chequeado, el grupo actúa de forma articulada en plataformas como Instagram y TikTok, donde se mencionan entre sí, realizan publicaciones en colaboración y comparten consignas. Además, se organizan mediante un grupo de WhatsApp donde la mayoría reconoce a Marina Biagetti —analista política y colaboradora de La Derecha Diario— como la líder y gestora del encuentro con el mandatario.

Perfiles diversos y «batalla cultural»

Aunque muchos de los asistentes aseguraron trabajar en el sector privado y no recibir dinero de La Libertad Avanza (LLA), el perfil de los integrantes es heterogéneo e incluye desde profesionales hasta ex candidatos políticos.

Entre los nombres más destacados que asistieron al encuentro figuran:

Marina Biagetti (@marinabiagetti): Señalada como la organizadora. Es comunicadora y cuenta con casi 70 mil seguidores en TikTok.

Graciela Travaglini (@gra55aca): Docente jubilada con casi 500 mil seguidores en TikTok, crítica de la gestión educativa del kirchnerismo.

Geraldine Prais (@Geralprais): Conocida como «La Tatuada», se dedica al rescate de animales y fue candidata a concejala por LLA en 2025 en Esteban Echeverría.

Flavio Arenales (@FlavioArenales): Se define como médium y ganó notoriedad por portar el cartel de «Las Fuerzas del Cielo» en el búnker de Milei.

Damián Acosta (@eltiotepa): Director comercial en el rubro automotor, con más de 100 mil seguidores en TikTok.

Juan Manuel Uriarte (@juanmanuel.uriarte): Electricista industrial y militante en la Comuna 10 de CABA.

El listado se completa con abogados, personal trainers, licenciados en comunicación y otros trabajadores que afirman apoyar a Milei «para sus hijos y futuros nietos» o por convicción ideológica.

Coordinación y sobrerrepresentación

La investigación destaca que el grupo ganó visibilidad ante el Presidente gracias a un «himno» dedicado a él que se viralizó en redes. Para la especialista Natalia Aruguete, investigadora del Conicet, la clave de este ecosistema es su «lógica de acción aceitada»: al realizar colaboraciones cruzadas y replicar consignas simultáneamente, logran un efecto de «sobrerrepresentación» en la conversación pública que es premiado por los algoritmos de las plataformas.