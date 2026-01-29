En 2025 se desplomó 73,4% la producción de autos en la provincia de Buenos Aires

La industria automotriz asoma como uno de los sectores más castigados de la economía bonaerense en medio de la apertura a las importaciones habilitada por el gobierno nacional y una abrupta caída en los niveles de consumo.

Los datos de 2025 son larmantes<: la producción de autos en el suelo bonaerense se desploomó 73,4 % en el último año, mientras que la de neumáticos caso 60 % los que representa su peor nivel en 5 años.

En tanto la producción total de vehículos se redujo 31,6% y la de utilitarios bajó 4,1% respecto a 2024.

El complejo escenario fue planteado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López quien habló de un “modelo económico destruye la industria local, las empresas y el empleo, dejando un presente alarmante y un horizonte inviable” sostuvo.

Crisis industrial: la actividad manufacturera cayó en 15 de los 16 bloques

En otro apartado, el funcionario bonaerense mostró los números del Indicador Sintético Industrial para evaluar el pulso de la actividad económica en los primeros dos años del gobierno de Javier Milei.

Los registros en la provincia de Buenos Aires exponen caídas en 15 de los 16 bloques de la actividad manufacturera.

Los principales rubros con caídas son Minerales no metálicos (-33,5%), Textiles y cueros (-23,6%) Caucho y plástico (-22,1%), Metales comunes (-15,6) Papel y cartón (-14,7).

Únicamente mostro signos positivos la Refinación de petróleo con un +0,4%