Ascacíbar está a un paso de vestir la casaca de Boca

Ante la compleja situación física de Rodrigo Battaglia, Boca aceleró a fondo por Santiago Ascacíbar y está cerca de llegar a un acuerdo con Estudiantes. Con el jugador ya está todo arreglado de palabra en lo contractual y en el búnker xeneize confían en cerrar su llegada en las próximas horas, incluso antes del cruce del miércoles ante el Pincha.

En la antesala del triunfo frente a Deportivo Riestra, la dirigencia azul y oro envió una nueva oferta a La Plata que se acercó a las pretensiones fijadas por el club (siete millones de dólares) en la reunión cara a cara del viernes, posterior al empate del Pincha con Independiente.

Si bien el primer mail formal no satisfizo las exigencias, en La Ribera ajustaron los números y mejoraron la propuesta por el 80% del pase de Ascacibar, capitán y pieza clave del equipo de Eduardo Domínguez, aunque con aval institucional para iniciar un nuevo desafío.

La búsqueda de un volante dinámico, con llegada al área y un perfil más ofensivo para el mediocampo viene de arrastre en Boca, pero la lesión en el tendón de Aquiles de Battaglia (será operado) terminó de acelerar una negociación que esta vez tomó carácter prioritario.Úbeda habló de Ascacíbar: «Tiene jerarquía y personalidad»

De ambos lados hay predisposición para cerrar la transferencia y no se descarta que pueda resolverse incluso este mismo lunes. Por ahora, las charlas avanzan en buen rumbo y crece el optimismo de que el mediocampista de 28 años se ponga la camiseta azul y oro.

El exfutbolista del Stuttgart alemán fue titular el viernes en el empate del Estudiantes 1-1 ante Independiente y tras el encuentro se lo vio muy emocionado en la puerta del vestuario, en un gesto que fue leído como una despedida

En paralelo, Boca y Estudiantes también mantienen conversaciones por Brian Aguirre. Domínguez lo pidió ante la inminente salida de Edwin Cetré y, aunque corre por un carril independiente al de Ascacibar, su partida de La Bombonera también está encaminada: sería a préstamo, con opción de compra por el 80% de la ficha.