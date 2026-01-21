Se siente la caída del turismo en plena temporada alta

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, aseguró que “el ajuste” del presidente Javier Milei “se siente en la caída del turismo, el consumo, la producción y el trabajo.”

Estas declaraciones surgieron en un encuentro productivo en Chascomús, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el intendente anfitrión Javier Gastón y la vicegobernadora de la provincia Verónica Magario.

También estuvieron presentes miembros del gabinete bonaerense, otros mandatarios municipales y representantes de las áreas de turismo, comercio e industria, quienes, según el ministro, escucharon “de primera mano” el impacto de las políticas del Gobierno Nacional en la economía real y, particularmente, en la temporada de verano.

“Al igual que la semana pasada en Mar de Ajó, los números confirman lo que vienen señalando empresarios y trabajadores del sector: la actividad turística está en retroceso. En Chascomús, el turismo cayó un 20,7% en los primeros tres fines de semana de enero en comparación con la temporada 2023, afectando al empleo y a toda la cadena productiva local”, manifestó Costa.

Asimismo, el funcionario bonaerense indicó que, mientras la gestión de Milei “le da la espalda al turismo”, en la Provincia hay un gobernador “que se hace cargo”.

Para finalizar, Costa aseveró que Kicillof, desde su gestión, utiliza “las herramientas concretas para mitigar la situación, defender el trabajo y sostener el consumo” en toda la Provincia.