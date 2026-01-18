La suba en las verduras presiona sobre la inflación de enero: qué pasó

La inflación no descansa: en lo que va del año, los precios de los alimentos y bebidas mostraron no estar dispuestos a ceder tan fácilmente, a pesar de la caída del consumo.

Luego de la inflación del 2,8% en diciembre, el mercado entendió que llevar el costo de vida cerca de cero, como volvió a prometer el presidente Javier Milei -esta vez para agosto de este año-, será una tarea más complicada de lo previsto.

Así y todo, hay un dato para celebrar: la inflación del 2025 cerró en 31,5%, el menor índice en los últimos ocho años, lo cual no es poco.

Pero los alimentos continúan siendo el rubro que mayores alzas, y eso complica la reducción más profunda de la pobreza.

Según los dato de la consultora LCG , en la segunda semana de enero la categoría Alimentos y Bebidas registró una inflación del 0,5%.

Los aumentos de verduras explicaron el 36% del incremento semanal del rubro, de acuerdo con ese reporte.

Las verduras subieron 2,1 % mientras que en los aceites fue del 1,9 %

Además, “bebidas y lácteos restan casi 0,7 puntos porcentuales a la inflación mensual”.

Para Eco Go, hubo una suba de precios del 0,8% en la segunda semana de enero.

Y la clave de la suba estuvo en las verduras frescas y congeladas (aunque en torno al 7 %) aceites y grasas (3,75%) papa 3 % y carnes 0,5 %

De continuar con esta tendencia, la inflación de enero sería del 2%.