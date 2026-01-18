Tofoni denunció a Toviggino por presuntas amenazas: «Que en paz descanses»

Guillermo Tofoni, empresario futbolísticos y ex dueño de los derechos de comercialización de los partidos de la Selección argentina en el exterior, denunció penalmente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por presuntas amenazas, luego de que el dirigente publicara en su cuenta de X un pedazo de carne destrozada con el mensaje «que en paz descanses, el verso se terminó».

Horas después Toviggino bajó el posteo, pero la demanda de Tofoni sigue adelante, según lo detalló el propio empresario.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ahora ex dueño de los derechos de televisación de la Selección argentina, presentó una denuncia en la Justicia de los Estados Unidos en la que habló de un esquema de desvío de fondos, llamada “discovery”, donde se habrían descubierto pagos por al menos 42 millones de dólares hacia empresas fantasmas.

Tofoni sostuvo que hasta 2021 mantenía contratos vigentes con la AFA, los cuales fueron dados de baja ese año, según publicó el diario La Nación.

A partir de ese momento se incorporaron nuevos intermediarios, entre ellos firmas vinculadas a Javier Faroni, algunas constituidas 30 días antes de ser aprobadas por el Comité Ejecutivo de la AFA, un dato que consideró “al menos sospechoso”.

Tofoni remarcó que tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, la Copa América en 2021 y 2024 y la «Finalissima», se produjo un fuerte incremento en los ingresos por sponsoreo, derechos comerciales, venta de camisetas y acuerdos internacionales, incluso con casas de apuestas hasta en Hong Kong.

Uno de los puntos más sensibles de su denuncia es el uso de agencias de cobro.

Según Tofoni, no existe a nivel internacional ninguna federación que utilice intermediarios para cobrar ingresos propios: “Puede haber agencias que vendan derechos o partidos, pero no agencias que recauden”.

Asimismo, recordó que antes los fondos de la AFA ingresaban directamente a cuentas de la entidad, como sucedía en la época de Julio Grondona.

Tofoni fue citado como testigo para declarar este 2 de febrero ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, instancia en la que aportará documentación recolectada a nivel nacional e internacional para reconstruir el destino de los fondos.

En ese marco, también cuestionó el silencio de los dirigentes de los clubes, a quienes describió como “atrapados” por temor a sanciones deportivas o presiones políticas: «Los clubes deberían preguntarse qué pasa con la plata».