Dentro de los pagos del mes de diciembre, el IPS ya depositó a jubilados y pensionados bonaerenses y a beneficiarios de pensiones no contributivas el medio aguinaldo – SAC proporcional este lunes 22 de diciembre, por lo que ya impactó en las cuentas.

IPS, fiestas y Cuenta DNI en supermercados

Todas las personas jubiladas que cobran sus haberes en Banco Provincia tendrán hasta el 31 de diciembre un beneficio exclusivo con el uso de la aplicación Cuenta DNI: 5% de descuento adicional sobre las promociones vigentes en cadenas de supermercados adheridas.

Así, las personas jubiladas y pensionadas del IPS podrán disfrutar de un reintegro de hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona, pagando con Cuenta DNI (QR o Clave).

Este beneficio se suma a las promociones generales de Supermercado DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital, que ofrecen devoluciones de entre 10% y 20%, con y sin tope.