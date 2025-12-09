Almuerzo Solidario para jóvenes taekwondistas de Mar del Plata y Batán rumbo a Panamericanos 2026

La Sociedad de Fomento “Bernardino Rivadavia” fue escenario de un importante almuerzo solidario a beneficio de los jóvenes deportistas de taekwondo que han sido preseleccionados para representar a Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires y la Argentina en los próximos torneos Odesur (Sudamericanos) y en los Juegos Panamericanos 2026.

La jornada fue organizada por Edgardo Díaz, quien en conjunto con diversos actores de la comunidad local, logró reunir a un gran número de personas para apoyar a estos talentosos jóvenes. En el evento, participaron integrantes de los centros de jubilados de distintos barrios de la ciudad, como El Boquerón, Estación Chapadmalal, Valle y Parque Hermoso, así como del Centro de Jubilados y Pensionados “24 de Enero”, que agrupa a beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS).

El almuerzo fue una ocasión única para mostrar el apoyo y la solidaridad de los vecinos de Mar del Plata y Batán hacia los deportistas que, con esfuerzo y dedicación, se han ganado un lugar en las selecciones nacionales. Los fondos recaudados serán destinados a cubrir parte de los gastos necesarios para la preparación y participación de los jóvenes en estos importantes torneos internacionales.

Este tipo de iniciativas resalta la importancia de la cooperación entre diversas instituciones y grupos de la sociedad para fomentar el deporte y dar oportunidades a los jóvenes talentos de la región.

“Es fundamental que apoyemos a nuestros deportistas, no solo por lo que representan para la ciudad, sino también por el ejemplo de sacrificio y compromiso que brindan a toda la comunidad”, destacó Díaz a Cazador de Noticias.

Con la mirada puesta en los grandes desafíos que enfrentarán en los torneos internacionales, los jóvenes taekwondistas continúan preparándose con entusiasmo, conscientes de que cuentan con el respaldo de toda una comunidad que cree en su potencial.

«Esta jornada de solidaridad también refleja el espíritu de unidad que caracteriza a Mar del Plata y Batán, donde la colaboración entre generaciones sigue siendo un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de la región», concluyó Díaz.