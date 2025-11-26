Ciudad

Contar Mar del Plata: El Fútbol, una pasión literaria

El fútbol es, sin duda, el deporte que más pasión provoca en nuestro tiempo, sin distinción de clase social, edad o nacionalidad.

Te invitamos a compartir un encuentro con escritores de nuestra ciudad que unen su pasión por el fútbol con la literatura.

Nos acompañarán :

Mario Eduardo Gianotti. Profesor de Educación Física, periodista deportivo, relator y comentarista de fútbol. Sus textos fueron publicados en medios gráficos del país y del exterior. Es autor de “Fútbol, pura poesía colectiva” y “Relatos con aura maradoniana”.

Javier Solá. Es técnico en periodismo y Lic. en comercialización. Fundó el blog El Patadura Observador. Sus notas fueron publicadas en el Blog de la Tradicional…

