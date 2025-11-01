“Patas Negras “ y “ Torito” son los últimos pasajeros de la LMF

Alvarado y San Lorenzo lograron esta tarde, en la última fecha del Clausura “Juan Quesadq” ( 13*) de primera división que organiza la Liga Marplatense de Fútbol.

Aqui los resultados

Quilmes 1 – Atlético MDP 2

Alvarado 8 – Colegiales 0

San Lorenzo 3 – Talleres 1

Deportivo Norte 3 – Chapadmalal 1

Banfield 3 – Independiente 1

General Mitre 0 – Racing 1

El Cañón 1 – River 2

Al Ver Verás 0 – Nación 1

Boca 0 – Once Unidos 1

Almagro Florida 0 – General Urquiza 3

Kimberley 1 – Cadetes 3

Argentinos del Sud 3 – Libertad 0

Círculo 1 – San Isidro 1

*CRUCES OCTAVOS DE FINAL*

Deportivo Norte vs Alvarado

Círculo vs Argentinos del Sud

Banfield vs Boca

River vs Once Unidos

Independiente vs San Lorenzo

San Isidro vs Kimberley

Atlético Mar del Plata vs San José

Cadetes vs Quilmes