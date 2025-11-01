“Patas Negras “ y “ Torito” son los últimos pasajeros de la LMF

Alvarado y San Lorenzo lograron esta tarde, en la última fecha del Clausura “Juan Quesadq” ( 13*) de primera división que organiza la Liga Marplatense de Fútbol.
Aqui los resultados
Quilmes 1 – Atlético MDP 2
Alvarado 8 – Colegiales 0
San Lorenzo 3 – Talleres 1
Deportivo Norte 3 – Chapadmalal 1
Banfield 3 – Independiente 1
General Mitre 0 – Racing 1
El Cañón 1 – River 2
Al Ver Verás 0 – Nación 1
Boca 0 – Once Unidos 1
Almagro Florida 0 – General Urquiza 3
Kimberley 1 – Cadetes 3
Argentinos del Sud 3 – Libertad 0
Círculo 1 – San Isidro 1
*CRUCES OCTAVOS DE FINAL*
Deportivo Norte vs Alvarado
Círculo vs Argentinos del Sud
Banfield vs Boca
River vs Once Unidos
Independiente vs San Lorenzo
San Isidro vs Kimberley
Atlético Mar del Plata vs San José
Cadetes vs Quilmes