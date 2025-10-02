No se podrá vender el Regimiento de Patricios: Fue declarado no enajenable

El Senado le dio hoy media sanción a un proyecto que busca impide la subasta del Regimiento de Patricios, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Fue por 56 votos afirmativos y cuatro negativos.

La iniciativa declara como lugar «histórico nacional, estratégico y no enajenable el terreno ocupado» por el Regimiento.

Además, deja sin efecto el proceso administrativo que inició el gobierno del presidente Javier Milei para avanzar en la subasta del predio.

Se trata de un lote de 42.044 metros cuadrados en la esquina de Cerviño y Bullrich. Actualmente, es ocupado por el grupo chileno Cencosud, se prevé que sea desocupado para diciembre de 2026.