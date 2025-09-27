Tenencia responsable de mascotas: Avance en su implementación

En el marco del Decreto Nº 2343, que dio origen a su conformación, se reunió hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, la Comisión de Seguimiento para la aplicación de la Ordenanza Nº 22.031 sobre Tenencia Responsable de Mascotas.

La convocatoria tuvo lugar en la Biblioteca del HCD, en el 2º piso del Palacio. Asistió, en representación del Cuerpo, el concejal Diego García.

La comisión tiene un esquema de reuniones mensual, generalmente los últimos viernes de cada mes y actúa como fuente de consulta, de generación de políticas y normativas sobre el tema, estando en permanente contacto con las demás comisiones del Honorable Cuerpo y diversas dependencias del Departamento Ejecutivo.

Vale destacar que existe un Reglamento para la Tenencia Responsable de Mascotas, incluido en la Ordenanza Nº 22.031. Y que mediante Decreto Nº 2343 se creó dentro del ámbito del Honorable Concejo Deliberante la Comisión de Seguimiento para la aplicación de la Ordenanza nº 22.031 sobre Tenencia Responsable de Mascotas.

La Comisión de Seguimiento está integrada por miembros de ONGs y animalistas independientes, tres miembros del Honorable Concejo Deliberante, designados por la Comisión de Labor Deliberativa; dos representantes del Departamento Ejecutivo; uno de ellos perteneciente al Departamento de Zoonosis; representantes de la Defensoría del Pueblo del Municipio de General Pueyrredon y de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires.

Como órgano constituido tiene potestad para controlar el grado de aplicación de dicha ordenanza en el ámbito del Partido y para el logro de sus fines, está facultada a requerir informes a cualquier área o dependencia municipal o a citar a funcionarios, para que expongan o den explicaciones sobre lo que ésta determine y los que tendrán la obligación de asistir. También podrá realizar inspecciones en los sitios de ejecución de obras.