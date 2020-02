Vidal pasó por Mar del Plata

Además de las reuniones con el intendente Montenegro y legisladores, recorrió el barrio Santa Rosa de Lima. Resaltó la unidad del bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura, bajó línea y se interiorizó de la política marplatense. Las internas en la oposición, en el trasfondo de la visita.

“Se trata de una visita personal y no política, por eso lo que ocurra va a quedar reservado para los protagonistas”. La declaración fue, con pequeños matices, coincidente en las diferentes fuentes de Juntos por el Cambio vinculadas a la agenda de bajo perfil pero alto contenido político que la exgobernadora María Eugenia Vidal desplegó en las últimas horas en Mar del Plata.

En un contexto donde nada parece quedar fuera del alcance de las redes sociales y de los flashes de curiosos con celular en mano, y en lo que también fue un pequeño detalle que parece confirmar el rol de líder de la oposición provincial que busca conservar Vidal, pese al cuestionamiento de algunas líneas internas, se cumplió a rajatabla la orden de que no haya fotos de su paso por la ciudad.

Incluso, no quedaron huellas de la actividad social que protagonizó en el barrio Santa Rosa de Lima, la única acción que no había trascendido en la previa en el marco de un secretismo que expone las internas que atraviesan a la oposición.

En la reunión que mantuvo con legisladores de la Quinta Sección, donde se destacaron las presencias del jefe de la bancada, Maxi Abad, del vicepresidente, Alex Campbell, y del senador Lucas Fiorini, la exmandataria resaltó la unificación de la bancada en un solo bloque y el rol que tuvo durante el debate de la Ley Fiscal. Asimismo, se unificaron ejes de intervención para los próximos meses, con especial hincapié en el Presupuesto 2020.

En tanto, por la noche, mantuvo una cena en el domicilio particular del intendente Guillermo Montenegro, en un tono familiar, pero no por ello menos político. Vidal se interiorizó de la gestión local en sus dos primeros meses y también abordaron más de lleno la situación interna del Pro, donde la reciente elección de autoridades partidarias dejó postergados a los sectores más cercanos a ella y Larreta, en comparación con el eje Macri-Marcos Peña, que copó los principales cargos. En tanto, versiones no coincidentes indican que hubo un acercamiento de la exgobernadora con empresarios portuarios.

La única referencia pública al encuentro la había realizado el intendente marplatense, que durante una conferencia de prensa brindada en la mañana fue consultado sobre el encuentro.

“Básicamente -y así me lo aclaró María Eugenia-, quiere venir a casa para ver a la familia. Aprovecharemos para hablar un poco de política, pero lo más importante es ver cómo anda la ciudad, porque ella es una enamorada de Mar del Plata y me pregunta permanentemente”, comentó acotadamente el jefe comunal.