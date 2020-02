Vanoli: «El Estado tiene que priorizar a los más débiles»

Así se expresó el titular de la ANSES en la ciudad de Miramar donde recorrió el Operativo Verano y visitó la oficina local del organismo.

El director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, señaló hoy la importancia de “brindar respuestas y estar cerca de la gente, atendiendo en principio a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero también pensando proyectos a largo plazo”.

Vanoli, quien estuvo presente en la localidad bonaerense de Miramar, recorrió el Operativo Verano y conversó con muchas personas que estaban realizando consultas y gestionando prestaciones de la seguridad social.

El titular de la ANSES, destacó que “no solamente estamos en la Costa Atlántica, sino que estamos haciendo operativos como éste en todo el país, en Salta, en Chaco, en el marco de distintos programas del Gobierno nacional como el ´Estado en tu Barrio´, así como coordinando con otros organismos oficiales”.

Durante la jornada, Vanoli estuvo acompañado por el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Marcelo Domínguez; el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, y el diputado provincial y ex intendente de General Alvarado, Germán Di Cesare.

Además, el director ejecutivo de la ANSES se refirió al difícil cuadro económico que se recibió y sostuvo que “estamos atravesando una situación que hacía muchos años que no se vivía en la Argentina: una combinación letal de recesión e inflación que no ocurría desde principios de los años ´90 y, por eso, entendemos que el Estado tiene que priorizar a los más débiles. El país no ha podido tener un crecimiento de largo plazo e inclusión social porque prevalecieron modelos de ajuste y endeudamiento”.

“Estamos dando la cara, empezando apenas hace dos meses un proceso de reparación y recuperación gradual de un estado de situación muy grave, que los argentinos vienen viviendo y lo saben”, afirmó.

Operativo Verano

Desde comienzos de enero se dio por inaugurado el Operativo Verano de la ANSES que, hasta el momento, recibió más de 7200 de consultas y gestiones de parte de los ciudadanos, en las cuatro localidades donde se han realizado: Mar del Plata, Villa Gesell, San Clemente de Tuyú y hoy en Miramar.

En esta última ciudad, la Unidad de Atención Móvil (UDAM) de la ANSES se encuentra en la Calle 21 y Calle 26 donde hay atención al público toda la semana de 9 a 11 y de 16 a 20 horas.

Las UDAM van a estar en la Costa Atlántica hasta el viernes 28 de febrero

El operativo les permite a los ciudadanos hacer diversos trámites, sin turno previo, tales como actualización de datos personales, gestiones vinculadas con Asignaciones Familiares, Ayuda Escolar, Libretas de la Asignación Universal por Hijo e Hijo con Discapacidad, Asignación por Embarazo, Clave de la Seguridad Social, Becas PROGRESAR, CODEM, inscripción al Monotributo Social, poderes y cambio de banco para jubilados y pensionados, Créditos ANSES, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo, entre otros.

Por su parte, la SRT instaló un puesto con cascos de realidad virtual para jóvenes, con diferentes capacitaciones de prevención de riesgos en el trabajo.

Visita a la oficina local de Miramar

Posteriormente, Vanoli se dirigió a la oficina local del organismo, donde conversó con los empleados y ciudadanos que estaban realizando diversas consultas y trámites de la Seguridad Social.

La delegación se encuentra en Calle 17, entre 32 y 34, y funciona de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas.