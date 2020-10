Tandil sin servicio de recolección de residuos: concejales kirchneristas asumen representación gremial

El Municipio brindó precisiones sobre la situación del conflicto con los trabajadores del servicio de recolección domiciliaria de residuos. En principio, detalló las gestiones desarrolladas para tratar de solucionar el conflicto, ratificó la vigencia del actual sistema de productividad y anunció que avanzará en la contratación de vehículos para garantizar la salubridad pública en la ciudad.

“A la comunidad:

-Desde el Municipio ratificamos que se encuentra vigente el acuerdo firmado oportunamente con los trabajadores del servicio de recolección, tanto del turno mañana como noche. La liquidación de haberes del mes de septiembre se efectuó con esa modalidad normalmente.

-Los haberes del personal del sector de recolección se componen del Salario Básico con su respectivo Régimen Horario, una Bonificación Fija y otra Variable denominada “Bonificación Complementaria”, equivalente de multiplicar los kilogramos recogidos al día por el valor del kilogramo acordado y por los días trabajados (Kgs Recogidos/Día * Valor KG * Días Trabajados).

El conflicto se originó producto de que el turno mañana no alcanzó los kilogramos de residuos estimados para el mismo período del año anterior, y como consecuencia de ello se pretendió aumentar la variable del valor por Kilogramo de residuos recogidos con el objetivo de aumentar el monto de la Bonificación Complementaria.

Entendiendo que algunas de las medidas de restricción general adoptadas durante la pandemia han provocado una disminución del consumo y como consecuencia de ello una baja en la generación de residuos en la ciudad, desde el Departamento Ejecutivo se presentó una contrapropuesta, haciendo un reconocimiento de esta situación y estableciendo una garantía, que se reduce a medida que la cantidad de residuos generada por la ciudad se normaliza.

-Luego de varias reuniones con los delegados de ambos turnos de recolección, en las que no se pudo alcanzar un acuerdo, y que el sector iniciara una medida de acción directa que afectó el servicio de recolección en la ciudad, el pasado jueves el Municipio de Tandil realizó una presentación en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia, en la que se solicitó en primer término la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza, ya que no fue notificada por canales oficiales, no contaba con la representación gremial correspondiente y no se respetaron los tiempos y formas que establece la Ley.

-A pesar de todos los esfuerzos e intentos de comunicación informal que realizaron integrantes del Departamento Ejecutivo con las autoridades del Ministerio de Trabajo, “llamativamente” y sin tener en cuenta la trascendencia del conflicto que afecta la salubridad pública de ciudad, el organismo se demoró seis días y recién este martes convocó a una audiencia con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, que manifestó que no representa al grupo de trabajadores de recolección en este conflicto. Esto y, según las afirmaciones del propio sindicato reproducidas en un medio de comunicación de la ciudad, (diario El Eco, edición del 13/10), que los trabajadores del sector están avalados y representados por el Frente de Todos, hace muy difícil encontrar una solución al conflicto, ya que no hay un marco legal e institucional para negociar directamente con los trabajadores que no tienen representación gremial.

-A su vez, el Ministerio no se expidió sobre el pedido de declaración de ilegalidad de la medida y no dictó tampoco una conciliación obligatoria. Sólo trasladó al Municipio una serie de consultas que poco tiene que ver con el conflicto y que dilatan aún más su solución.

-Entendiendo la importancia de la salubridad pública e higiene de la ciudad, en este contexto de pandemia que estamos viviendo, el intendente Miguel Lunghi tomó la decisión de realizar una contratación de vehículos para garantizar la prestación del servicio para la comunidad, ya que consideramos que la salud de los tandilenses está por encima de cualquier discusión. Mientras tanto, seguiremos intentando resolver la cuestión de fondo a través del diálogo y los canales correspondientes, como lo hemos hecho siempre”.