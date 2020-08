Tandil sigue en Fase 5 y la comuna usará sus propios criterios para definir los ingresos a la ciudad

En una conferencia de prensa realizada ayer en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Ceriani, presentaron las cifras actualizadas sobre la evolución de la pandemia de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires, las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar el avance de la enfermedad y el estado de situación del esquema de fases en los distritos de la provincia.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, presentó la actualización de fases en el territorio de la provincia y señaló que 37 distritos se encuentran en fase 3, 48 en fase 4 y 50 en Fase 5. También destacó que las decisiones con respecto a la fase en que se sitúa cada distrito se toman sobre la base del seguimiento de las cifras de evolución de los contagios y en diálogo permanente con los intendentes.

Para el área de educación, Bianco señaló que, dado el avance de la pandemia, no es posible prever cuándo podría producirse una vuelta a clases, si bien dijo que se viene trabajando junto a la directora general de Cultura y Educación Agustina Vila, en el desarrollo de un esquema para cuando la situación epidemiológica lo permita. En cuanto al turismo, el titular de la Jefatura de Gabinete provincial señaló que de no lograrse una contención de las cifras no se puede pensar en una temporada turística normal: todo dependerá de cómo evolucionen las condiciones sanitarias y epidemiológicas.

Tandil con criterios propios

En la ciudad, el Comité de Seguimiento de Covid-19 explicó que se usará a nivel local el mapa elaborado por el Ejecutivo bonaerense como referencia, pero también seguirá sus propios criterios para definir los protocolos de ingreso al radio urbano, más allá de la fase en la que se encuentre cada localidad.

Según explicaron las autoridades sanitarias, los informes de Provincia se reportan semanalmente y muchas veces el cambio en la curva de contagios de un distrito se produce de un modo vertiginoso, lo que obliga a establecer pautas y criterios con otra celeridad para preservar el cuadro sanitario.

Además, detallaron que las actualizaciones contemplan a cada municipio como un todo, sin diferenciar las localidades de su interior, que pueden llegar a tener un escenario diferente; ya sea por registrar casos o por no tenerlos. Por ejemplo, el caso del partido de Azul, con las localidades de Chillar y Cacharí que sufrieron un brote de casos mientras el distrito se mantenía en fase 5. A partir de ayer, todo el territorio azuleño pasó a fase 4. Algo similar sucedió con Laprida, que tuvo un aumento significativo de pacientes infectados.

Por otro lado, la vecina ciudad de Olavarría fue considerada como zona de brote activo por el comité local antes de que las autoridades provinciales le adjudicaran un cambio de fase. Ahora recuperó la categorización de etapa 5 pero, sin embargo, quienes vengan a Tandil desde esta zona deberán hacer la cuarentena.

En base a los parámetros epidemiológicos habituales, se necesitan tres periodos de incubación del virus -alrededor de 42 días- para dejar de considerar a un área como zona de brote. Con el coronavirus esto no sucede y se podría esperar menos tiempo, 15 o 20 días, si la curva de contagios de una comunidad comienza a descender y se reduce el riesgo y la velocidad de contagios.

Zonas de brote epidémico activo

El Sistema Integrado de Salud Pública informó que los municipios que están en zona de brote epidémico son: Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bolívar, Brandsen, Castelli, Chascomús, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Dolores, General Belgrano, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, Laprida, Monte, Olavarría, Pinamar, Saladillo y Suipacha.

Todas las personas que arriben desde alguno de estos lugares, con Certificado Único Habilitante para Circulación-Emergencia Covid-19, deberán cumplir con las dos semanas de aislamiento estricto y obligatorio para evitar potenciales contagios, del mismo modo que quienes lo hacen desde partidos con transmisión local como la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del AMBA. La resolución tiene vigencia hasta el 16 de agosto.

El temido cambio de fase

Tras la publicación del nuevo estado de fases y la actualización epidemiológica del territorio efectuada ayer por el Gobierno provincial, se confirmó que Tandil sigue en Fase 5, pero ciertos cambios en el cuadro sanitario implicaría el retroceso de etapa.

Así, según la normativa vigente y teniendo en cuenta el número de habitantes del Partido, con 14 casos activos en los últimos 15 días, la comuna perdería el status y pasaría al nivel 4. En este momento, se contabilizan siete casos activos y siete recuperados.

El criterio del Ejecutivo bonaerense establece que “estarán incluidos en Fase 5 los municipios que en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud, hayan tenido diez (10) o menos de diez (10) nuevos casos de Covid-19 por semana, cada cien mil (100.000) habitantes y no pertenecieran al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

Además, la legislación prescribe que “estarán incluidos en Fase 4 los municipios que en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación, hayan tenido más de diez (10) nuevos casos de Covid-19 por semana, cada cien mil (100.000) habitantes, y no pertenecieran al área metropolitana de Buenos Aires”.

Y para que un distrito sea clasificado en Fase 3, se debe producir un brote o un aumento significativo y repentino de casos coronavirus cuando, a partir de la identificación de los primeros casos autóctonos, se observe un incremento en la velocidad de transmisión medida.

De producirse la modificación en el número de contagios y regresar a la fase previa, se debería dar marcha atrás a las siguientes actividades que no están avaladas en ese estadío: actividades culturales y grabación de espectáculos; deportes al aire libre; actividades recreativas con distanciamiento; reuniones sociales y familiares de hasta diez personas: y el funcionamiento de gimnasios y natatorios.

Nueva definición de caso sospechoso

En el inicio de la presentación, la subsecretaria Ceriani explicó la actualización del protocolo del Ministerio de Salud de la provincia, que amplía la definición de los casos sospechosos de Covid-19 y pasa a incluir dos nuevos síntomas –cefalea y vómitos y/o diarrea- a los ya considerados: fiebre de 37,5°C o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria y pérdida repentina del gusto o del olfato.

También se amplió la definición de caso confirmado, para incluir a toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso vigente, sea contacto estrecho conviviente con un caso de coronavirus confirmado por laboratorio y resida en áreas con transmisión comunitaria.