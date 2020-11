Tandil: Por temor a un rebrote de coronavirus, el Municipio capacitará a médicos clínicos y cardiólogos

Tomando como referencia lo ocurrido en Europa, donde se registró un rebrote de coronavirus, el Municipio de Tandil comenzará a capacitar a personal de salud en cuestiones que hacen al cuidado crítico de los pacientes internados en terapia intensiva ya que se estima que en febrero podría haber un nuevo pico de contagios.

El intendente Miguel Lunghi manifestó en diálogo con el programa Tandil Despierta, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, que empezarán a instruir a médicos clínicos y cardiólogos respecto al trabajo que se realiza en terapia, como así también a las enfermeras y enfermeros.

“Creo que puede haber otro pico de Covid-19 en febrero, entonces tenemos que estar preparados y tener una mayor cantidad de médicos que capacitados en terapia. Porque no es fácil tener un enfermo de coronavirus con problemas respiratorios durante 30 o 40 días con un respirador en coma farmacológico”, indicó y remarcó: “Y eso no lo hace cualquiera. Lo hacen exclusivamente los terapistas”.

Señaló que “haremos todo lo que se pueda en estos meses de verano” y reconoció que los terapistas adquieren la especialidad en tres años, con la residencia. No obstante, el temor de que ocurra lo mismo que en el viejo continente está latente, de modo que prepararán al personal de salud.

“En este momento que estamos con mayor tranquilidad tenemos que pensar en ese futuro. Entonces vamos a brindar esta posibilidad para los clínicos y cardiólogos; también al área de enfermería, porque no es lo mismo una enfermera de terapia que una de sala. Y además vamos a reforzar el área de vacunación, porque vamos a necesitar personas que sepan vacunar en todos los centros de salud”, completó.

“Al virus lo vamos a vencer el primer semestre de 2022”

Evaluó el jefe comunal que en el marco de un año muy complejo, en el que durante los últimos meses se multiplicaron los casos positivos, las recientes cifras comunicadas por el Comité de Seguimiento de coronavirus en la ciudad lo tranquilizan y sostuvo que “dentro de todo el panorama estamos un poco mejor”.

De cualquier forma, recalcó que para poder continuar por este camino es imprescindible que los ciudadanos acaten las normas de seguridad y los protocolos, puesto que “la única vacuna que tenemos hasta el momento es cuidarnos como lo veníamos haciendo: usando tapabocas, lavándonos las manos y manteniendo el distanciamiento social”.

Argumentó lo expuesto evidenciando que con los 15 días de Estadio Rojo se logró amesetar la curva y se liberaron diez camas de terapia intensiva y otras tantas de internación.

“Lo importante es que están bajando los números de infectados, pero tenemos que tener responsabilidad. Ayer salí a la tarde a recorrer y vi a bastantes personas sin barbijo. Y no es algo tan traumático ni difícil de usar”, clamó Lunghi y agregó que “Nosotros no hemos vencido al virus. Interpreto, por lo que he leído y estudiado, que vamos a estar venciéndolo en el primer semestre de 2022, no antes. La vacuna se va a aplicar por etapas y se va a comenzar en marzo o abril, entonces vamos a tener un 2021 bastante complicado con el Covid-19”.

Las restricciones dominicales

Si bien con el paso al Estadio Amarillo del sistema integral para hacer frente a la pandemia se flexibilizaron algunas cuestiones y ya las restricciones no son tan severas como lo fueron durante los últimos días, las salidas recreativas aún continúan estando prohibidas los domingos.

“¿Por qué el domingo? Porque es el día en el que prácticamente la gente no trabaja, descansa. Entonces se pueden juntar más en las plazas o los paseos, pero en forma teórica está bien que se queden en sus casas”, reveló Lunghi.

De todas formas, mencionó que la medida se mantendrá solo hasta el último día de noviembre, ya que desde el primero de diciembre quedará habilitado el turismo en todo el territorio bonaerense.

“Esto va a ser hasta el 30 de noviembre. Igualmente en diciembre seguiremos recorriendo los parques y paseos, pero para aconsejar sobre los cuidados que se deben tomar”, explicó.

En ese sentido, recordó que en reiteradas oportunidades el Municipio salió junto a otras instituciones a recorrer los espacios públicos ofreciendo información y entregando tapabocas.

“A esta altura ya no tendríamos que hacer nada, todo el mundo tiene que tener responsabilidad y saber cómo debe comportarse. Hemos tenido ocho meses intensos, de angustia, de problemas… Indudablemente lo que ahora no se hace es porque no se quiere. Y eso es muy difícil de controlar”, se lamentó.

La relación con Provincia

Contó el intendente que hace ya diez días, aproximadamente, que no mantiene contacto con autoridades provincial, pero reveló que la última conversación que mantuvo fue “muy buena”: “Me preguntaron en qué fase iba a seguir y les dije que por una semana más íbamos a estar en Rojo para entrar de mejor manera a diciembre, que es cuando comienza el turismo”

Tras aquella charla, que tuvo lugar el lunes 9 de noviembre y en la que también debatieron acerca de los números con los que estaríamos en una u otra fase, no volvió a dialogar con ningún funcionaron de Provincia.

“Yo les dije eso porque también hay una actividad como el turismo que ha sido muy golpeada. Entonces si bajamos la cantidad de activos y de infectados, la gente va a venir mucho más tranquila a la ciudad”, expresó.

“Me hubiese gustado hisopar en la entrada a Tandil”

Expuso Lunghi que el control de los turistas que llegarán a la ciudad será complejo y se hará de diferentes formas, y aseguró que a él le hubiese gustado hisopar en la ruta a todas las personas que vinieran a vacacionar a Tandil, pero la Provincia determinó que el ingreso a todas las ciudades debe estar liberado.

El control de los visitantes se hará a través de una aplicación, mediante los prestadores turísticos y también desde el Municipio, ya que algunos trabajadores irán a recorrer las cabañas y los hoteles: “Si aparece alguna anomalía, haremos el hisopado enseguida”.

Recordó el jefe comunal que uno de las cuestiones estipuladas por la Gobernación es que si un turista presenta síntomas debe ser devuelto a su ciudad de origen. Para ello, puso a disposición de los municipios algunas unidades de traslado.

“Y también prometieron hospitales móviles. No sé si a nosotros nos toca, todavía no lo sabemos. Por el momento se sabe que va a haber en Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata”, declaró.

Las clases presenciales

“Yo fui uno de los primeros que dijo que había que cerrar las escuelas”, rememoró el intendente. Empero, con el correr de los meses y a medida que obtenía más información del virus, logró entender que los establecimientos educativos deberían estar abiertos, lógicamente con ciertos protocolos.

“Los chicos menores a 9 o 12 tienen muy baja recepción del virus. Entonces creo que, después de este estudio de tantos meses, nosotros tendremos que volver a abrir las escuelas con protocolos y menor cantidad de alumnos”, sostuvo.

Colocando nuevamente a Europa como espejo, afirmó que la experiencia marcó, en estos últimos meses, que las instituciones se deben abrir.

“El problema del Covid no se ha dado en las escuelas, y la educación es fundamental. Hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de acceder a internet. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo para que se vuelva a la escolaridad, y se podría a partir de la mitad de febrero para recuperar lo que se perdió este año”, concluyó.

Fuente: El Eco