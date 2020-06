Tandil: Denuncian demoras en la entrega de drogas oncológicas

En diálogo con Eco Noticias Poiman planteó que “tenemos pacientes que no reciben medicación oncológica desde marzo. Yo puntualmente tengo una paciente cuyo pedido lo hice el 9 de marzo, en abril reclamé con la coordinadora de navegación del Banco de Drogas de la Provincia de Buenos Aires y no obtuve respuesta, hice el reclamo a través de whatssapp, y en la antevíspera volví a hacer el reclamo. Esta persona vio el mensaje, no lo respondió y me bloqueó en el whatssapp”.

“Hay otro paciente que se ha comunicado con Auditoría del Banco de Drogas de Provincia y tampoco le dan ninguna resolución. Hace aproximadamente un mes que está esperando la entrega de su medicación, no tienen el tratamiento completo”, contó.

Y agregó que “le sugieren que hable conmigo a ver si le cambio el tratamiento cuando eso es una locura. Le ofrecen tramitárselo a Banco de Drogas de Nación pero le dicen que ahí tampoco tendrían una de las medicaciones que él necesita, y en caso de tenerla él tendría que viajar a Buenos Aires a buscar la medicación, todo muy traído de los pelos”.

“En un contexto como éste viajar a Buenos Aires un paciente oncológico no sería la mejor de las soluciones”, manifestó.

“Es muy preocupante”

Señaló que “las drogas las tiene que proveer el Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en su defecto el Banco de Drogas del Ministerio de Salud de Nación, aquí no estamos teniendo respuesta de ninguno de los dos lugares. Yo esta situación la conversé con presidencia del Sistema Integrado de Salud local, ellos ya hace meses que están al tanto y meses que vienen realizando diferentes gestiones, tratando de normalizar esta situación sin ningún resultado positivo a la fecha”.

En tanto, puntualizó que entre pacientes oncológicos y pacientes con otras patologías crónicas que también debieran recibir la medicación de ese organismo tienen aproximadamente 40.

“Es una situación complicada porque el paciente sabe que tal vez el único camino que le queda es el de hacer un tratamiento para poder sentirse mejor, y poder ponerle un freno a su enfermedad o resolverla, y obviamente esto el genera un malestar agregado a todo lo que ya padece”, expuso.

En ese marco, añadió que “es una situación en primer lugar desagradable y fea para el paciente y su entorno familiar, y también para nosotros, que somos los que estamos en la trinchera y ponemos la cara, y muchas veces tenemos que responder por cuestiones que ni siquiera nos atañen, que no son responsabilidad directa nuestra”.

“Esto complica todo y el riesgo de que la enfermedad progresa en este tiempo y si en algún momento la medicación llega ya el paciente sea el que no está en condiciones de realizar el tratamiento. Es una situación grave, sin dudas se puede hablar de vida o muerte en algunos casos”, enfatizó.

Y lamentó que “no hay respuesta, Lourdes Farías, es quien ayer (por el martes) me bloqueó cuando le mandé el mensaje, realmente yo puedo entender que esté sobrepasada porque esta situación no solamente se está dando en Tandil, sino en la mayoría de las ciudades de la provincia”.

“Es muy preocupante, lo mismo está pasando con los tratamientos de radioterapia, nosotros a través del FAS y gracias al trabajo del Sistema Integrado de Salud hemos podido ir resolviendo algunos tratamientos pero tampoco es función del FAS tener que dar respuesta a este tipo de cuestiones, que debieran estar cubiertas desde el Gobierno de la Provincia”, manifestó.