Se profundiza la crisis textil: ahora pidió el concurso preventivo una histórica firma del sector

El grupo TN Platex, al que pertenece Hilado SA, fue fundado y es actualmente presidido por Teodoro “Teddy” Karagozian, un hombre que formó parte del consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, pero que fue expulsado de ese grupo en julio de 2024. Justamente, su salida en ese momento se produjo a raíz de sus críticas públicas al plan económico del Gobierno.

Un sector muy complicado

El desplome de Hilado SA se inserta en un escenario de fragilidad extrema para la manufactura nacional. Según los últimos datos del INDEC y de cámaras sectoriales como la Fundación Pro Tejer, la industria textil cerró un 2025 crítico, operando con apenas el 32,5% de su capacidad instalada. Esto significa que casi siete de cada diez máquinas en el país están apagadas, un nivel de actividad que los empresarios comparan con los peores meses de la pandemia de 2020.

Las cifras de la crisis son contundentes: entre finales de 2023 y el cierre de 2025, el sector textil y de calzado perdió más de 16.000 puestos de trabajo formales. Solo en el último año, la actividad del rubro se desplomó un 24% interanual, una caída que triplica el promedio de la industria manufacturera general. El principal factor de presión ha sido el ingreso de productos terminados del exterior, con importaciones que sumaron USD 1.506 millones, en un contexto donde el consumo interno no logra traccionar.