Rial contó una interna que generó revuelo en Telenoche

“Las planillas de la semana pasada no vinieron bien, así que estalló la crisis. Todo esto está pasando en el noticiero del 13 y es una masacre, porque hubo una renovación con la llegada de Jorge Lanata”, indicó el conductor.

«Por un lado, están los Lanata Boys, que son los periodistas más jóvenes y nuevos en el canal, que trajeron algunos cambios que molestaron a varios. Por el otro, los periodistas históricos, que son el equipo que tiene a la cabeza a María Laura Santillán», precisó.

Y se dieron los nombres de Luciana Geuna, Nicolás Wiñazki, Nacho Otero y Rodrigo Alegre, que forman parte del recambio de caras que hubo de la mano de Lanata.

Esto habría motivado que los más veteranos del canal le tuvieran celos y los culparan del mal rating presente del noticiero.

«Nos dejan tres puntos contra los 9 que le deja la novela a Telefe, dicen adentro. Nosotros queremos salir de un vivo», reveló Rial, lo que sería la queja que nace desde el noticiero por la repetición del ciclo «Pasapalabra» antes que comience el informativo.

«Un magazine antes de Telenoche o cualquier conductor, pero no un programa viejo que ya se despidió, no hay reacción, no programan nada», recalcó la fuente que consultó el periodista.

Esto se suma a las fuertes palabras de Jorge Lanata al aire en Radio Mitre, donde dejó en claro su fastidio con la negociación que tuvo con las autoridades del Trece. «No la puedo contar pero para que te des una idea el canal nos está pagando la mitad que el año pasado», indicó sin vueltas el periodista admitiendo su malestar.