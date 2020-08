Referentes de la UCR advierten que Macri no es el líder de Juntos por el Cambio

En declaraciones al programa “Todos juntos”, que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, el senador radical sostuvo: “No hay un liderazgo unificado o que conduzca con una dirección unívoca a Juntos por el Cambio, ya habrá tiempo para discutir el liderazgo”.

Naidenoff señaló que el frente opositor “tiene una representación de fuertes liderazgos, que expresan el pensamiento de la sociedad”.

Sobre la conducción en el Frente de Todos, el radical enfatizó: “Alberto no es líder, la líder es Cristina Kirchner. No hay que subestimar la inteligencia de la gente, Alberto es el elegido para un gobierno de transición”.Por su parte, su correligionario Morales también negó que Macri ocupe ese rol, al indicar que “es el ex presidente” pero “hay una mesa y la UCR tiene su propia dinámica con líderes como Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, que son los que están comandando los bloques y el partido”.

El gobernador de Jujuy dijo que “no” le gustan “ciertas actitudes”, al referirse al viaje de Macri a Europa, donde se encuentra con su familia antes de trasladarse a Suiza a realizar tareas como titular de la Fundación FIFA.

“Mejor me callo, no me gustan algunas actitudes”, sostuvo Morales en declaraciones radiales, al ser consultado por el viaje del ex mandatario.