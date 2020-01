Reclaman cumplimiento de ordenanza para dotar de bibliotecas a escuelas municipales

El edil del Frente de Todos Roberto Segundo Paez mediante un proyecto de comunicación solicitó al Ejecutivo que informe acerca de los motivos por los cuales hay establecimientos educativos municipales que no cuentan con bibliotecas como lo establece la Ordenanza Nº19.374. Asimismo reclamó un Plan de acción para implementar bibliotecas en instituciones escolares donde falten y ampliar y poner en valor las existentes.

El concejal Paez, quien preside la comisión de Derechos Humanos del HCD, destacó que “la Ordenanza Nº19.374 establece la presencia de Bibliotecas en los establecimientos educativos pertenecientes a la Municipalidad de General Pueyrredon, lo que sin duda debe cumplirse efectivamente ya que las bibliotecas son herramientas muy importantes para el proceso de enseñanza y aprendizaje y la democratización en el acceso a la cultura”.

Acto seguido el edil resaltó que “el Legislativo no solo tiene como función diagramar y sancionar ordenanzas, sino que también debe velar por su efectivo cumplimiento para que no se vuelva letra muerta. Y es responsabilidad de Departamento Ejecutivo aplicar efectivamente las ordenanzas sancionadas de forma eficiente y en plazos razonables, no desnaturalizando la letra y el espíritu de la pieza legal reglamentada”.

Informe: Roberto Latino Rodríguez