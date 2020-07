Quién fue Norbert Degoas, el mítico publicista que es furor en las redes y tuvo un trágico final

Marcó una época y todo aquel que alguna vez vio sus publicidades -que brillaron en la televisión de Mar del Plata (algunas también a nivel nacional) en las décadas del 80 y 90- seguramente lo recuerde. Esos gritos desaforados, cantitos pegadizos acompañados de sus geniales gestos y una insuperable edición bizarra, lo convirtieron en una especie de estrella muy querida, que a siete años de su trágica muerte, se mantiene vigente en las redes sociales. Esta semana, desde el canal de YouTube “Historia de la TV marplatense” se publicó el material sin editar de la grabación de uno de sus anuncios más recordados y su nombre renació transformado en un fenómeno viral.

“Mar del Plata, El Cóndor, Buenos Aires”, canta Degoas en el clip, mientras baila y se pone lentes de sol. Es tan divertido como aquel spot de “Adelgamate” o de las gaseosas “Spring Up” que siguen dando vueltas por las redes y consumidas con devoción por sus seguidores. Pero detrás de aquellos videos virales plagados de likes y bromas está la historia de este locutor que nació Río Negro, vivió en Punta Alta y empezó a escribir su historia en los medios en las radios de Bahía Blanca.

Primero fueron anuncios de una disquería, que se emitían por los parlantes de una propaladora, luego un lugar en las radios de Bahía y rápidamente se adueñó de la conducción del ciclo “Palacio de las Estrellas”, que se veía en los canales televisivos de la zona LU7 y LU2. Imitando a Sandro, Chico Novarro, Lalo Fransen y Palito Ortega ganó popularidad en la pantalla mientras a su vez crecía como locutor y publicista. Pero él estaba para más, así que en la década del 70 se instaló en Mar del Plata.

Entre publicidades, programas de radios y una breve aventura en Estados Unidos donde produjo su propio show dedicado a Los Beatles, la carrera de Degoas fue creciendo. Los años ochenta fueron su consagración en los medios. En esos años llegaron los grandes éxitos y el reconocimiento en la calle que llegaba hasta Buenos Aires a través de los veraneantes. Su estilo característico le valió un lugar en ciclo de humor Semanario Insólito –conducido en sus inicios por Adolfo Castelo, Raúl Becerra, Raúl Portal y Virginia Hanglin-, donde entró al programa junto a otro marplatense, Nicolás Repetto. Además, su programa de radio “Noche de Cinco Estrellas” fue emitido en Radio Continental. También grabó un disco titulado ‘Insólito!: El Primer Degoas Musical’ realizado por P.A.I. (Producciones Argentinas e Internacionales).

Pero todo eso no le alcanzaba y quiso volver a apostar a la televisión de Estados Unidos. “Cuando tengo éxito me canso y me voy. No me perpetúo en ningún puesto, hay tipos que envidio porque tienen un alma conservadora y monótona para estar 20 años en un mismo lugar”, contó en una vieja entrevista en un ciclo de cable llamado “Código”. “Acá en Mar del Plata tenía un éxito increíble y por eso me fui. Me gusta empezar de abajo, los comienzos son bárbaros”, describió y sobre su nuevo salto al vacío. Aunque esta vez fue mejor preparado y con el foco claro: el público latino.

Fueron siete años trabajando en el Canal 52 de la Cadena Telemundo, no le fue sencillo pero tras causar un poco de rechazo en los inicios, su personaje “The Weather Man”, que presentaba el clima en el noticiero de una manera insólita se ganó un lugar. “Los consumidores de los canales eran mexicanos, que eran medio lentejas, el humor mío no lo entendían, después lo fueron comprendiendo de a poco”, repasó Degoas, que se pudo imponer y tuvo el primer programa argentino en Los Ángeles: ‘Argentina Show’.

Cuando el “American Dream” terminó, emprendió la vuelta a Mardel. Allí lo esperaban las empresas locales (como Rizzo, El Cóndor o Remicoop) que ganaron popularidad gracias a los insólitos anuncios de Degoas. En esos días creó el que tal vez fuera su gran hit del mundillo creativo: “Adelgamateee”, que se vio en todo el país. “Me gusta lo informal, disfruto con el desorden, yo quiero que el humano le gane a la parte técnica”, explicó este amado y odiado creativo sobre su particular estilo.