«¡Qué olor a default!»: el duro posteo de Cristina cuando se cumplen 100 días de su prisión domiciliaria

El texto comienza con el ya clásico “¡Che Milei!” . Y continúa: “¡Que olor a default!… Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”.

“Vamos a volar por los aires”

La expresidenta dispara: “Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo ‘estamos defendiendo el peso’, cuando vos bien sabés que están financiando la fuga a dólar barato (¡otra vez hermano!… y van…), con los le que pediste prestado al Fondo Monetario… más los que te dio el Banco Mundial, el BID y cuanto dólar pudiste manotear. ¿Y arriba anunciás que estás pidiendo otro préstamo a Estados Unidos?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

En su primera postdata del mensaje, Cristina destaca que “cada vez está más claro por qué estoy presa”. Sigue: “Fuimos Néstor (Kirchner) y quien suscribe, después de (Juan Domingo) Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país”.

“Y por si fuera poco, entre 2005 y 2012, LE DEVOLVIMOS A TODOS LOS AHORRISTAS ARGENTINOS… TODOS LOS DÓLARES QUE LES HABÍAN ROBADO EN EL 2001, cuando (Domingo) Cavallo y (Federico) Sturzenegger (el del Blindaje y el Megacanje), le pusieron el famoso CORRALITO a todos los depósitos bancarios. En fin…”, afirma Cristina Fernández de Kirchner.

“Un país fallido”

En su segunda postdata, CFK le apunta al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de quien dice que en lo que va del siglo XXI “fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país… y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!”.

Así, la expresidenta se pregunta: “Argentina… ¿Camino a ser un país fallido?”.

“Larga vida al Partido Judicial”

Y “mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!”, señala con ironía.

Cristina cierra su publicación con la postdata final: “¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, ‘son audios de peluquería e inteligencia artificial’”? Daaaaaale!!! Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’. ¿No lo escuchaste?”. (DIB)