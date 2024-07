Proyecto de GNL: Costa dijo que Milei se equivoca en plantear que la locación se define por el RIGI nacional

El presidente, Javier Milei, chicaneó días atrás al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el proyecto de inversión de gas natural licuado (GNL), cuyos detalles y locación se terminarán de definir en las próximas semanas.

“En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”, le dijo el mandatario a Alejandro Fantino en una entrevista el viernes pasado, dando a entender que la locación de la planta no será en la provincia de Buenos Aires, tal como se baraja desde el inicio, por la importancia de sus puertos.

En tanto, el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, se refirió a los dichos del Presidente y explicó por qué no es necesario que la locación donde se emplace la planta de gas licuado haya o no adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya que la medida tiene alcance nacional per se.

“Los dichos son lamentables, no se puede tomar a la ligera el tema, ni banalizar una inversión como esta”, expresó el funcionario en declaraciones a El Mejor País del Mundo, por Radio Con Vos. “Para que lo entienda la gente, un proyecto de estas características consiste en transportar el gas que se produce en Vaca Muerta por un gasoducto a hasta un puerto donde se licua se sube a barcos y se exporta. Implicaría que pueda exportarse y transformarse en divisas para el país”, explicó. Y aclaró: “Los proyectos de inversión de esta naturaleza no se diseñan de un día para otro, tienen desarrollo previo de muchísimo tiempo, los primeros trabajos sobre esta obra tienen 7 años, siempre con la hipótesis de que la mejor localización es el puerto de Bahía Blanca en provincia de Buenos Aires”.

Además, Costa señaló que plantear el problema de la locación por la adhesión o no de una provincia del RIGI es incorrecto, ya que aplica, con alcance nacional, a todo el territorio.

“Está mal planteado que la provincia tiene que estar adherida al RIGI, ya que es un régimen de incentivos nacionales, para determinadas inversiones, son beneficios, impuestos nacionales, con estabilidad por 30 años, que no dependen de una adhesión”, aseveró el ministro.

RIGI bonaerense

Asimismo, Costa dio detalles del régimen de incentivos que está desarrollando el Ejecutivo bonaerense, que será enviado próximamente a la Legislatura. De acuerdo a lo expresado, no tendrá contradicciones con el régimen nacional, y explicitó que los inversionistas tendrán todas las garantías en territorio bonaerense.

“Estamos desarrollando un propio RIGI provincial, vinculado a las competencias de la provincia, con beneficios en impuestos, estabilidad fiscal de la provincia”, con lo cual para esta obra del GNL “estaría garantizado el beneficio nacional por el RIGI más un beneficio provincial, el inversionista no tiene ningún problema ni falta de garantías”, sostuvo el ministro. “El Presidente presenta la cuestión de forma incorrecta, la Provincia garantiza todos los beneficios del RIGI y los beneficios adicionales de su competencia”, precisó Costa.

Según detalló el ministro, el proyecto del RIGI Bonaerense otorgaría beneficios tributarios en relación al impacto económico de la región, con garantías y certezas. En esa línea, puntualizó que no habrá exenciones impositivas “porque sí”, sino que respondan a una “contraprestación” redituable.

La planta de GNL es un proyecto de YPF y la empresa Petronas, y se considera la mayor obra de infraestructura de la historia argentina. (DIB) ACR

Comparte esto: Facebook

X