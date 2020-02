Provincia no logró acuerdo con bonistas: paga con fondos propios y reestructura deuda en moneda extranjera

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que pagará con fondos propios, sin asistencia de la Nación, los u$s250 millones correspondientes al bono BP21, luego de no lograr un acuerdo con el 75% de los acreedores. Además, informó que comenzará un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. De esta manera logró evitar que el mayor distrito del país entre en default.

En conferencia de prensa, Kicillof lamentó que pese a haber obtenido manifestaciones de respaldo de bonistas individuales a la propuesta de postergación de pagos de un vencimiento de deuda, «hubo un fondo que mostró una posición bloqueadora y no tuvo la misma actitud constructiva y de diálogo». No lo dijo, pero se trata del fondo Fidelity, que posee no menos del 25% de los bonos. El gobernador indicó que este fondo «pretendió negociar de otra manera, y ofrecía cobrar todo pero en bonos, lo que no constituye una solución para la provincia».

«Estamos denunciando esta actitud, la estamos repudiando. Actuamos de buena fe. Y lo estamos haciendo con total responsabilidad con respecto a los resultados y a los efectos que puede tener esto sobre la provincia de Buenos Aires y obviamente también sobre la República Argentina«, dijo.