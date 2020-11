Presencia marplatense en el Encuentro Nacional de Ciudades

Intendentes de todo el país participaron de manera virtual del Encuentro Nacional de Ciudades organizado desde el progresismo, bajo el lema “Construyendo ciudades inclusivas”. Por Mar del Plata participaron el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, y el dirigente Jorge Illa.

Por la provincia de Buenos Aires, se destacó la participación del intendente de la ciudad de Zárate, Osvaldo Cáffaro y su par, el intendente de Chivilcoy Guillermo Britos, además de dirigentes y quienes fueran candidatos por Consenso Federal el año pasado.

La centralidad del día viernes estuvo dada por la apertura de Miguel Lifschitz junto al rector Lazzeretti, quien afirmó: “creemos en la articulación de las universidades y los gobiernos municipales para el desarrollo de las ciudades. Hoy no es posible pensar ciudades que no integren el conocimiento para su desarrollo y para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. En eso estamos desde la Universidad Nacional de Mar del Plata”.

Por su parte el dirigente socialista bonaerense a nivel nacional, Illa, fue el encargado de la apertura y coordinación de la segunda jornada cuya centralidad estuvo dada por la presencia de la intendente electa de la ciudad de Montevideo, Carolina Cosse.

Al finalizar el encuentro, Illa destacó: “pudimos contar con la experiencia del ex presidente de la Asociación de Municipios del Brasil, Eduardo Tadeu, y en particular, la intervención de Cosse, quien destacó las políticas públicas llevadas adelante por el socialismo en la ciudad de Rosario y anunció que va a continuar varias de ellas en su gestión de Montevideo que asume el 26 de noviembre, en particular, el denominado Plan Abre, un programa de intervención integral en los barrios”.

¿Cómo construimos ciudades más solidarias, justas e inclusivas postpandemia?, fue una de las preguntas que nucleó el Encuentro. También participaron el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, el intendente de Córdoba capital, Martín Llaryora, el intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, “quienes se comprometieron a seguir trabajando en pos de la construcción de ciudades y territorios inclusivos” afirmó Illa.

Además agregó: “Creemos que Mar del Plata tiene mucho para aportar y también para tomar de este tipo de encuentros. Desde el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) y desde los distintos partidos políticos que hemos participado, nos toca trasladar propuestas concretas para las ciudades de la provincia de Buenos Aires, y particularmente para General Pueyrredon, en lo que respecta al impulso y desarrollo local, a la urgente cuestión ambiental y al desarrollo de políticas sociales que amplíen derechos”.